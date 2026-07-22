Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Nilüfer, senfoni konseriyle Harbiye'de

        Nilüfer, senfoni konseriyle Harbiye'de

        Nilüfer, 'Senfonik Geceler' konseriyle Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicileriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 12:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Harbiye'de Nilüfer rüzgarı

        Dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde 'Senfonik Geceler' konseriyle sevenleriyle buluşan Nilüfer, Hakan Şensoy şefliğindeki 60 kişilik dev senfoni orkestrası eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Nilüfer, gecede; 'Göreceksin Kendini', 'Ta Uzak Yollardan', 'Son Arzum', 'Geceler', 'Yalnızlığımla Başbaşa'nın yanı sıra; 23 yıl sonra ilk kez seslendirdiği yeni Kayahan şarkısı 'Sabaha Kadar'ı da Harbiye'deki müzikseverlerle birlikte söyledi.

        REKLAM

        "GÜZEL ŞEYLER YAPMAK İÇİN ŞEVK VEREN ŞEY SİZİN ALKIŞLARINIZ"

        Sahnedeki heyecanını dinleyicileriyle paylaşan sanatçı, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Sabahtan beri çok gergindim ama şimdi geçti. Sizlerin alkışlarının verdiği bu hissi doktorlar bile açıklayamaz. Bu bambaşka bir şey, adeta bir mucize. Şu an hiç hesaplamadan konuşuyorum: insanı ayakta tutan, yeni ve güzel şeyler yapmak için şevk veren şey sizin alkışlarınız. Sizi de alkışlarınızı da çok seviyorum.

        Senfonik düzenlemeleri müzisyen Özgür Sevinç imzası taşıyan konserde Nilüfer, şarkının genç kuşak tarafından yeniden keşfedilmesinden duyduğu mutluluğu şu sözlerle paylaştı: 'Yalnızlığımla Başbaşa' son dönemde Spotify'da en çok dinlenen şarkılarım arasında dördüncü sırada. Bu Z kuşağı var ya... 'Son Arzum', 'Ta Uzak Yollardan' şarkılarında olduğu gibi bu şarkıyı da bulup çıkardı ve yeniden popüler yaptı. Bu güzel şarkıları sizlerle tekrar hatırlamak ve birlikte söylemek beni çok mutlu ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de boş arazi moloz ve çöplerle doldu

         İzmir'in Konak ilçesinde boş arazide oluşan atık ve moloz yığınları tepkilere neden oluyor.(AA)

        #nilüfer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?