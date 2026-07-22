Nilüfer, senfoni konseriyle Harbiye'de

Dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde 'Senfonik Geceler' konseriyle sevenleriyle buluşan Nilüfer, Hakan Şensoy şefliğindeki 60 kişilik dev senfoni orkestrası eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Nilüfer, gecede; 'Göreceksin Kendini', 'Ta Uzak Yollardan', 'Son Arzum', 'Geceler', 'Yalnızlığımla Başbaşa'nın yanı sıra; 23 yıl sonra ilk kez seslendirdiği yeni Kayahan şarkısı 'Sabaha Kadar'ı da Harbiye'deki müzikseverlerle birlikte söyledi.

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"GÜZEL ŞEYLER YAPMAK İÇİN ŞEVK VEREN ŞEY SİZİN ALKIŞLARINIZ"

Sahnedeki heyecanını dinleyicileriyle paylaşan sanatçı, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Sabahtan beri çok gergindim ama şimdi geçti. Sizlerin alkışlarının verdiği bu hissi doktorlar bile açıklayamaz. Bu bambaşka bir şey, adeta bir mucize. Şu an hiç hesaplamadan konuşuyorum: insanı ayakta tutan, yeni ve güzel şeyler yapmak için şevk veren şey sizin alkışlarınız. Sizi de alkışlarınızı da çok seviyorum.

Senfonik düzenlemeleri müzisyen Özgür Sevinç imzası taşıyan konserde Nilüfer, şarkının genç kuşak tarafından yeniden keşfedilmesinden duyduğu mutluluğu şu sözlerle paylaştı: 'Yalnızlığımla Başbaşa' son dönemde Spotify'da en çok dinlenen şarkılarım arasında dördüncü sırada. Bu Z kuşağı var ya... 'Son Arzum', 'Ta Uzak Yollardan' şarkılarında olduğu gibi bu şarkıyı da bulup çıkardı ve yeniden popüler yaptı. Bu güzel şarkıları sizlerle tekrar hatırlamak ve birlikte söylemek beni çok mutlu ediyor.