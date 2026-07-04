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        Haberler Objektife Takılanlar Onur Bay: Her şey güzel gidiyor

        Onur Bay: Her şey güzel gidiyor

        Ünlü oyuncu Onur Bay, Arnavutköy sahilinde Gökçe adlı kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken görüntülendi. İlişkisi hakkında konuşan oyuncu, "Her şey yolunda, güzel gidiyor. Çok konuşmayalım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 08:59 Güncelleme:
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        "Her şey güzel gidiyor"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, 'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Tekin Çoban' karakteriyle tanınan Onur Bay, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi.

        "HER ŞEY YOLUNDA"

        Gökçe isimli kız arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Bay, gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Sizi burada görmeyi hiç beklemiyordum" dedi. Özel hayatına dair soruları ise, "Her şey yolunda, güzel gidiyor. Çok konuşmayalım" sözleriyle geçiştiren oyuncu, daha sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

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