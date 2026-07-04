Onur Bay: Her şey güzel gidiyor

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, 'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Tekin Çoban' karakteriyle tanınan Onur Bay, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Gökçe isimli kız arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Bay, gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Sizi burada görmeyi hiç beklemiyordum" dedi. Özel hayatına dair soruları ise, "Her şey yolunda, güzel gidiyor. Çok konuşmayalım" sözleriyle geçiştiren oyuncu, daha sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.