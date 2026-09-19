Orhan Gencebay: Böyle şeyleri şimdi konuşmayalım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Orhan Gencebay, Yeniköy’de objektiflere takıldı. Bir nikahtan geldiğini usta sanatçı, son günlerde sağlık durumuyla ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi. Gencebay, “İyiyim, hiçbir problemim yok” dedi.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından gündeme gelen miras tartışmaları hatırlatılarak, kendisinin bir vasiyetinin olup olmadığı sorulan sanatçı, “Şimdi konuşmayalım böyle şeyleri, daha sonra konuşuruz” yanıtını verdi.

Yeni çalışmalarının olduğunu da söyleyen Orhan Gencebay, projeleriyle ilgili detay vermedi.