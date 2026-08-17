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        Haberler Dünyadan Oyuncu Elizabeth Olsen anne oldu

        Oyuncu Elizabeth Olsen anne oldu

        Haziran ayında hamile olduğu ortaya çıkan Amerikalı oyuncu Elizabeth Olsen, bebeğini dünyaya getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 13:51 Güncelleme:
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        Anne oldu

        'WandaVision' yıldızı Elizabeth Olsen anne oldu. 37 yaşındaki oyuncu ve müzisyen eşi Robbie Arnett, ilk bebeklerini kucaklarına aldılar.

        Olsen, önceki gün Los Angeles'ta, bebeğini kucağını taşırken görüldü.

        Olsen'in hamileliği, haziran ayında, Los Angeles'taki bir restoranda öğle yemeği yerken görülmesiyle ortaya çıkmıştı. Karnını ortaya çıkaracak şekilde düğmelerinin bir kısmı açık bırakılmış gömlekle görüntülendiğinde, Olsen'in hamileliğinin son döneminde olduğu anlaşılmıştı.

        Olsen ve 34 yaşındaki Arnett, üç yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2019'da nişanlandı. Çift, 2020'deki Covid salgınından önce sessizce evlendi.

        Marvel Sinematik Evreni'nde 'Scarlet Witch' rolüyle dünya çapında ün kazanan Elizabeth Olsen, 1990'lı yılların çocuk yıldızları olan dünyaca ünlü Mary-Kate ve Ashley Olsen ikizlerinin küçük kız kardeşi.

        İkiz ablalar Mary-Kate ve Ashley Olsen, 'Bizim Ev' (Full House) dizisinde 'Michelle Tanner' karakterini sırayla canlandırarak dünya çapında ünlendi. İkizler büyüdükçe oyunculuğu tamamen bıraktı. 2006 yılında lüks bir moda markası kurarak başarılı birer moda tasarımcısı oldu.

        Elizabeth Olsen ise ablalarının gölgesinde kalmamak ve torpil iddialarından kaçınmak için kariyerinin başında farklı bir soyadı (Chase) kullanmayı bile düşündü. Olsen, tiyatro eğitimi alarak kendi bağımsız yolunu çizdi ve günümüzün en başarılı Hollywood yıldızlarından biri oldu.

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        #Elizabeth Olsen
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