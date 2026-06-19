Oyuncu Paul Avery evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

1970'li yıllarda başlayan uzun soluklu dizi 'All My Children'ın yıldızı Paul Avery ve eşi, evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti. 81 yaşındaki Avery ve eşi Sheila'nın, ABD'nin Blairstown'da yer alan evlerinden salı günü gece yarısı yangın ihbarı yapıldığı, itfaiye ekibi olay yerine vardığında evin çoktan alevler içinde kaldığı öğrenildi.

Avery ve eşinin evden çıkarıldıklarında hayatta oldukları, ancak durumlarının kritik olduğu bildirildi. Acil müdahale ekiplerinin kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü çift, kısa süre sonra hayatını kaybetti. Yangının çıkma nedeni bilinmezken, olayla ilgisi soruşturma sürüyor.

Çiftin kızı Kyle Avery, salı günü ilerleyen saatlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımda anne ve babasının ölümünü duyurdu. "Üzülerek bildiriyorum ki, anne ve babam Paul ve Sheila Garry Avery bu sabahın erken saatlerinde vefat etti" diyen Kyle Avery, itfaiye ekibinin anne ve babasını kurtarmak için gösterdiği çabadan dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Paul Avery, Vietnam Savaşı sırasında orduda havacı olarak görev yapmış, daha sonra film ve televizyon oyuncusu olarak kamera önünde çalışmıştı. Avery, televizyonda en çok 'All My Children' dizisinde barmen Hughie rolüyle tanındı. 1981'de bu role başladı ve 12 yıl boyunca düzenli olarak aynı dizide rol aldı.

Avery, 1970'lerde filmlerde de rol aldı. Christopher Reeve, Gene Hackman ve Margot Kidder'ın başrollerini paylaştığı 1978 yapımı klasik 'Superman' filminde de bir rolü vardı.