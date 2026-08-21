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        Haberler Dünyadan Prens Harry ile birlikte İngiltere'ye dönecek olan Meghan Markle'ın planı ortaya çıktı

        Prens Harry ile birlikte İngiltere'ye dönecek olan Meghan Markle'ın planı ortaya çıktı

        Meghan Markle ve Prens Harry'nin İngiltere'ye dönüş planına, Düşes'in oyunculukla ilgili planının da dahil olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        Meghan Markle'ın gizli tutulan planı

        Meghan Markle, eşi Prens Harry ve çocuklarıyla birlikte ABD'den İngiltere'ye döndükten sonra ekranlara da dönmeyi düşünüyor.

        Çarşamba günü Sussex Dükü ve Düşesi'nin altı yıl ABD'de kaldıktan sonra İngiltere'ye döneceklerine dair şaşırtıcı açıklamanın ardından, Avustralya haber sitesi News.com.au, Markla'a İngiltere merkezli yeni bir projede rol teklif edildiğini bildirdi. Variety sitesi de Sussex'lere yakın kaynaklarla irtibat kurdu ve kaynaklar bu haberi yalanlamadı, ancak ayrıntılar şimdilik gizli tutuluyor.

        EVLENMEDEN ÖNCE OYUNCUYDU

        Prens Harry ile 2018'de evlenmeden önce oyunculuk kariyerinde ilerlemeyi sürdüren Markle, en çok 2011'den 2018'e kadar yedi sezon boyunca rol aldığı hukuk draması 'Suits' dizisindeki Rachel Zane rolüyle tanınıyor. Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Markle, yakında gösterilecek olan, Brie Larson ve Lily Collins ile birlikte rol aldığı 'Close Personal Friends' adlı komedi filminde kendisi olarak kısa bir rol üstlendi. Son zamanlarda ayrıca Netflix'in yaşam tarzı dizisi 'With Love, Meghan'ı sunarak kendi ev yapımı ürünler markasını tanıttı ve MasterChef Australia'da konuk jüri üyesi olarak yer aldı.

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        YAKINDA TAŞINACAKLAR

        Prens Harry ve Meghan Markle'ın önümüzdeki haftalarda İngiltere topraklarına dönmeleri bekleniyor. İngiliz basını son birkaç gündür bu dönüşün ayrıntılarını manşetlerine taşıyor. Çiftin çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet eylül ayında İngiltere'de okula başlayacaklar. Taşınmanın uzun bir süre için olduğu söyleniyor, ancak çift California'nın Montecito bölgesindeki evlerini koruyacak, satmayacak. Çift, ABD'de kurdukları yapım şirketi Archewell ve Markle'ın ev yapımı ürünler markası As Ever'ı da İngiltere'ye taşımayı planlamıyor.

        2020'de ABD'ye taşınmadan önce resmi görevlerinden çekilen Meghan Markle ve Prens Harry, İngiltere'ye yeniden taşındıklarında kraliyet görevi üstlenmeyecek, çalışmayan kraliyet üyeleri olarak kalacaklar.

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        #Meghan Markle
        #Prens Harry
        #İngiltere
        #kraliyet
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