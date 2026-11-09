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        Haberler Magazin Şafak Karali hayatını kaybetti

        Şafak Karali hayatını kaybetti

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçılarından oyuncu Şafak Karali, 57 yaşında vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 08:12 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

        Oyuncu Şafak Karali'den acı haber geldi. Karali, 57 yaşında hayata veda etti. Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçıları arasında yer alan Şafak Karali'nin vefat haberini kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

        BUGÜN DEFNEDİLECEK

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sanatçı için bir veda programı düzenlenecek. Şafak Karalı, bugün saat 10.00'da Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) gerçekleştirilecek törenle anılacak.

        Usta oyuncunun cenazesi, burada düzenlenecek törenin ardından öğle namazını müteakip İzmit Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nden kaldırılacak ve son yolculuğuna uğurlanacak.

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        #vefat
        #oyuncu
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