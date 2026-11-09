Şafak Karali hayatını kaybetti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçılarından oyuncu Şafak Karali, 57 yaşında vefat etti
Giriş: 09 Kasım 2026 - 08:12 Güncelleme:
Oyuncu Şafak Karali'den acı haber geldi. Karali, 57 yaşında hayata veda etti. Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçıları arasında yer alan Şafak Karali'nin vefat haberini kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
BUGÜN DEFNEDİLECEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sanatçı için bir veda programı düzenlenecek. Şafak Karalı, bugün saat 10.00'da Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) gerçekleştirilecek törenle anılacak.
Usta oyuncunun cenazesi, burada düzenlenecek törenin ardından öğle namazını müteakip İzmit Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nden kaldırılacak ve son yolculuğuna uğurlanacak.
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