Sean Penn Kongre Binası baskınının filmini çekecek

Sean Penn, 'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmiyle üçüncü Oscar ödülünü kazandıktan sonra yeni projesi için kolları sıvadı. Penn'in yönetmen koltuğuna oturacağı ve iddialı olduğu söylenen projenin ismi açıklanmasa da konusu belli.

Film, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinden oluşan bir kalabalık tarafından, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan baskını konu alacak. Konu, bu ayaklanmalara karışan bir polisin gençlik yıllarına odaklanacak.

Penn'in aynı zamanda senaryosunu da yazdığı filmin başrolünde beş Oscar adaylığı bulunan oyuncu Bradley Cooper'ın yer alması için görüşmeler sürüyor. Ancak Cooper ile henüz bir anlaşma sağlanmadığı öğrenildi.

Filmin yapımına 2027 yılının ortalarında başlanması hedefleniyor.

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Kongre Binası saldırısına karışan bir polisin gerçek hikayesine dayanan proje için, polisin de onayının alındığı öğrenilse de kimliği şimdilik gizli tutuluyor.

Penn, 2022'de, 6 Ocak olaylarıyla ilgili kongre oturumlarından birine beklenmedik bir şekilde katılarak ve Kongre Binası polisleri arasında oturarak büyük yankı uyandırmıştı.

Daha önce Kongre binasına yapılan baskın sırasında bir kalabalık tarafından dövüldüğünü ve elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirildiğini, saldırı nedeniyle kalp krizi, travmatik beyin hasarı ve beyin sarsıntısı geçirdiğini ifade eden polis memuru Michael Fanone ile konuşurken görülmüştü.

Cooper'a belirgin bir fiziksel benzerlik gösteren Fanone'nin, Penn'in filminde yer alan polis memuru olup olmadığı konusunda yetkililer açıklama yapmadı.