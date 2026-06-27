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        Selahattin Paşalı: Tatil planımız var

        Selahattin Paşalı, geçtiğimiz aylarda eşi Lara Paşalı ile evliliklerinde yaşadıkları zorlu süreci geride bıraktıklarını bir kez daha gösterdi. Oyuncu, eşi ve kızlarıyla birlikte yakın zamanda tatile çıkacaklarını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 16:43 Güncelleme:
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        "Tatil planımız var"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Selahattin Paşalı, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Yeni sezon projelerini değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Paşalı, "Gelen projeler var. Beni heyecanlandıracak ve mutlu edecek bir iş bekliyorum" dedi.

        "DÖNÜŞTE İŞLERİMİZE YOĞUNLAŞACAĞIZ"

        Tatil planlarından bahseden oyuncu, yakın zamanda ailece tatile çıkacaklarını belirtti. "Kısa bir tatil planımız var, dönüşte işlerimize yoğunlaşacağız" diyen Paşalı, diğer soruları yanıtlamadan aracına binerek oradan ayrıldı.

        2022 yılında dünyaevine giren ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çifti, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen iddialarla dikkat çekmişti. Lara Paşalı’nın alyansını çıkarması ve düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması, ayrılık söylentilerini beraberinde getirmişti.

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        İddiaların artması üzerine 22 Nisan'da ortak bir açıklama yayınlayan çift, evliliklerinde zorlu bir süreçten geçtiklerini doğrulamış ancak ihanet iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik. Ancak sessizliğimizin farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını belirtmek isteriz.

        Bu açıklamanın ardından Lara Paşalı düğün fotoğraflarını yeniden profiline eklemiş ve yüzüğünün göründüğü bir paylaşım yapmıştı. Selahattin Paşalı’nın da eşinin paylaşımını beğenmesi, çiftin aralarındaki sorunları aştığı şeklinde yorumlanmıştı.

        Paşalı, son olarak Anneler Günü’nde eşi ve kızının fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle paylaşarak aralarındaki sorunları geride bıraktıklarını gözler önüne sermişti.

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        #Selahattin Paşalı
        #Lara Paşalı
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