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        Haberler Müzik Sena Şener’den yeni dönem: Aşkından Ölmemeli

        Sena Şener’den yeni dönem: Aşkından Ölmemeli

        Sena Şener, ikinci albümünün ilk teklisi ve albüme adını veren "Aşkından Ölmemeli"yi video klibiyle birlikte yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 12:39 Güncelleme:
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        Sena Şener'den yeni dönem

        Retro pop ve soul’un sıcaklığını Yeşilçam’ın sinematik atmosferi ve Anadolu melodileriyle buluşturan “Aşkından Ölmemeli”, Sena Şener’in yeni müzikal döneminin ilk adımını oluşturuyor. Şarkı; aşk uğruna tükenmek, kendi ışığını kaybetmek ve sonunda insanın kendi değerini yeniden hatırlaması üzerine kurulu. Merkezinde ise yalın bir fikir var: İnsan sevebilir, çok sevebilir; ama kimsenin uğrunda kendinden vazgeçmemeli.

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