Sena Şener’den yeni dönem: Aşkından Ölmemeli
Sena Şener, ikinci albümünün ilk teklisi ve albüme adını veren "Aşkından Ölmemeli"yi video klibiyle birlikte yayımladı
Giriş: 17 Ağustos 2026 - 12:39 Güncelleme:
Retro pop ve soul’un sıcaklığını Yeşilçam’ın sinematik atmosferi ve Anadolu melodileriyle buluşturan “Aşkından Ölmemeli”, Sena Şener’in yeni müzikal döneminin ilk adımını oluşturuyor. Şarkı; aşk uğruna tükenmek, kendi ışığını kaybetmek ve sonunda insanın kendi değerini yeniden hatırlaması üzerine kurulu. Merkezinde ise yalın bir fikir var: İnsan sevebilir, çok sevebilir; ama kimsenin uğrunda kendinden vazgeçmemeli.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ