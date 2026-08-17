Sena Şener’den yeni dönem: Aşkından Ölmemeli

Retro pop ve soul’un sıcaklığını Yeşilçam’ın sinematik atmosferi ve Anadolu melodileriyle buluşturan “Aşkından Ölmemeli”, Sena Şener’in yeni müzikal döneminin ilk adımını oluşturuyor. Şarkı; aşk uğruna tükenmek, kendi ışığını kaybetmek ve sonunda insanın kendi değerini yeniden hatırlaması üzerine kurulu. Merkezinde ise yalın bir fikir var: İnsan sevebilir, çok sevebilir; ama kimsenin uğrunda kendinden vazgeçmemeli.