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        Haberler Dünyadan Ses tellerinden ameliyat olan Jon Bon Jovi sahnelere döndü

        Ses tellerinden ameliyat olan Jon Bon Jovi sahnelere döndü

        Dört yıl önce ses teli ameliyatı olmasından bu yana sahnelerden uzak kalan Jon Bon Jovi, kendi adını taşıyan grubuyla yeniden turneye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        Ameliyattan sonra sahnelere döndü

        Jon Bon Jovi, ses telindeki hasarın giderilmesi için geçirdiği ameliyattan dört yıl sonra sahneye döndü. 64 yaşındaki rock yıldızı, kendi adını taşıyan grubunun 'Forever Tour' adlı turnesine New York'taki Madison Square Garden'da başladı.

        Bon Jovi grubu, sahnede iki saatten fazla süren bir performans sergiledi ve 21 şarkılık bir liste sundu. Hayranları, şarkıcıya yeniden sahneye döndüğü için minnettarlıklarını dile getirdikleri dövizler taşıdılar.

        Bon Jovi, temmuz ayı boyunca ABD'de aynı yerde sekiz konser daha verdikten sonra ağustos ayında İngiltere'ye gidecek.

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        "KALABALIĞIN COŞKUSUNU UNUTMUŞTUM"

        Geçirdiği ameliyata gönderme yaparak, "Eğer detone şarkı söyleseydim ne yapardınız?" diye soran şarkıcı ayrıca, konserin başka bir bölümünde, "Dört yıldır bir kalabalığın coşkusunu duymamıştım ve bunun nasıl bir şey olduğunu hatırlayıp hatırlamayacağımı bilmiyordum. Bu süreçten dolayı minnettarım ve çok duygulandım" dedi.

        Sanatçı, daha önce 2024'te yaşadığı zorlu sürecin ardından tekrar turneye çıkıp çıkamayacağını bilmediğini söylemişti. Efsanevi rock yıldızı, haziran ayında People dergisine verdiği röportajda, "Tamamen iyileştim. Beklediğimden çok daha uzun sürdü, ama doğru olan buydu. İnancımızı asla kaybetmedik" demişti.

        Omuriliğinin hasar gördüğünü ve bu nedenle ses tellerinin zarar gördüğünü öğrendiğinde yaşadığı şoku anlatan Jon Bon Jovi, "Sık sık şaka yapıp burnuma giren tek şeyin parmağım olduğunu söylerdim. Ses tellerine zarar verecek hiçbir şey yapmadım; hiçbir aşırılığım olmadı. Ben eğitimli bir vokalistim. Bu iş üzerinde çok çalıştım. Bu nedenle bir doktor bana ses tellerimden birinin kelimenin tam anlamıyla köreldiğini açıklamak zorunda kaldığında, bu benim için kafa karıştırıcıydı" ifadesini kullanmıştı.

        Jon Bon Jovi'nin ses tellerinin zarar görmesinin ardından kendisine canlı performanslarda playback ve otomatik ses düzeltme yöntemleri önerildiği, ancak sanatçının kesinlikle reddettiği biliniyor. Jon Bon Jovi'nin bu önerilere yanıtı, "Otoyolda bir otobüsün altında kalmayı tercih ederim" şeklindeydi.

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        #Jon Bon Jovi
        #ameliyat
        #konser
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