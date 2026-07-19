Spice Girls üyesi Mel C evlendi

Spice Girls grubunda kısaca Mel C adıyla anılan Melanie Chisholm, İngiltere'nin Cumbria kentinde model sevgilisi Chris Dingwall ile evlendi.

Chisholm'un eski Spice Girls grup arkadaşları Emma Bunton, Melanie Brown (Mel B) ve Geri Halliwell-Horner, düğün mekanına girerken görüldü. Ancak Victoria Beckham'ın düğünde bulunmaması dikkat çekti.

Davet edilmesine rağmen Beckham, eşi David ile birlikte Dünya Kupası için ABD'de bulunduğu için törene katılamadı. Ancak MailOnline'a göre Beckham, Chisholm'un gelinliğini hediye olarak tasarladı.

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Dört yıl önce, Mel C eski sevgilisinden ayrıldıktan sonra bir daha asla kimseyle tanışmak istemediğini söylemişti. Ancak şarkıcının 2023 yılında bir tanışma uygulamasında karşılaştığı Avustralyalı model sevgilisine aşık olduğu ve fikrini değiştirdiği görüldü.

52 yaşındaki Chisholm, gösterişli bir tören yerine sade bir düğünü tercih etti. Konuklar töreni "mükemmel" olarak nitelendirirken, şarkıcının emlak geliştiricisi Thomas Starr'dan olan 17 yaşındaki kızı Scarlett'in, annesinin nedimesi olduğu belirtildi.