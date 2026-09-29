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        Haberler Objektife Takılanlar Sümeyye Aydoğan: Her boşluğumda spor yapıyorum

        Sümeyye Aydoğan: Her boşluğumda spor yapıyorum

        Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan, Nişantaşı'nda spor rutini hakkında açıklamalarda bulundu. Aydoğan, "Her hafta 3-4 gün spor yapmaya çalışıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 20:01 Güncelleme:
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        "Her boşluğumda spor yapıyorum"

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nişantaşı'nda objektiflere takılan Sümeyye Aydoğan, hem yoğun temposu arasındaki spor rutinini paylaştı hem de son dönemde hakkında çıkan pahalı otomobil iddialarına açıklık getirdi.

        "SPORUM BİR SAAT SÜRÜYOR"

        Spora gittiğini belirten Aydoğan, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını şu sözlerle anlattı: Her boşluğumda spor yapıyorum. Sporum bir saat sürüyor. Her hafta 3-4 gün yapmaya çalışıyorum. Evimde de yaptığım zamanlar oluyor, ancak ağırlıklarla çalışmak verimli olduğu için çoğu zaman salona gelmeye çalışıyorum.

        "ÖYLE BİR İSTEĞİM YOK"

        Basın mensuplarının soruları üzerine son günlerde yaptığı reklam anlaşmasının ardından lüks bir spor otomobil satın aldığı yönündeki iddialara değinen ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok. Beni herhangi bir yerden yere götüren, ihtiyaçlarımı karşılayan otomobilim var. Öyle bir isteğim yok" ifadelerini kullandı.

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        #Sümeyye Aydoğan
        #spor
        #oyuncu
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