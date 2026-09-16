Sydney Sweeney hakkında dikkat çeken iddia: Scooter Braun'dan ayrıl

Hollywood'un son yıllarda öne çıkan oyuncularından Sydney Sweeney'nin temsil sürecinde yaşanan değişime dair iddialar gündemde. Oyuncunun menajerlik şirketini değiştirmesinde eski menajerinin, özel hayatına müdahale etmesinin etkili olduğu öne sürüldü.

ABD basınında yer alan iddiaya göre Sweeney, bu yılın başında eski menajeri Ari Emanuel ile bir araya geldiğinde, Emanuel, oyuncuya, erkek arkadaşı Scooter Braun'la yollarını ayırmasını önerdi. Emanuel, Sweeney'nin Hollywood'da daha ciddi bir konumda değerlendirilmesi için Braun ile birlikteliğe son vermesini istedi. Sweeney'nin özel hayatına müdahale edilmesini kabullenmeyip kısa süre sonra Creative Artists Agency (CAA) ile anlaşması da bu görüşmenin ardından gerçekleşen gelişmeler arasındaydı.

Her ne kadar oyuncunun CAA ile anlaşması, özel hayatına müdahale ile ilişkilendirilse de, söz konusu tavsiyenin bu kararda rol oynayıp oynamadığı netlik kazanmadı.

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İDDİA YALANLANDI

Öte yandan manajer Ari Emanuel'in temsilcisi, ortaya atılan iddiaları reddetti. Temsilci, Emanuel ile Sweeney arasında böyle bir görüşme yapıldığı ve oyuncuya Scooter Braun'dan ayrılması yönünde tavsiyede bulunduğu iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Şimdi gözler, Sweeney'nin CAA'ya geçişinin perde arkasına ilişkin yapacağı açıklamada.

29 yaşındaki Sweeney, 2025 yazından bu yana 45 yaşındaki müzik yapımcısı Scooter Braun'la ilişki yaşıyor.

Çift, önceki yaz Venedik’te Jeff Bezos ile Lauren Sanchez’in yıldızlarla dolu düğün töreninde birlikte görülmüş, bu kareler ikilinin gizli bir ilişki yaşadığı iddialarını gündeme getirmişti.