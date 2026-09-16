Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sydney Sweeney hakkında dikkat çeken iddia: Scooter Braun'dan ayrıl

        Sydney Sweeney hakkında dikkat çeken iddia: Scooter Braun'dan ayrıl

        Hollywood yıldızı Sydney Sweeney'nin yeni menajerlik şirketiyle anlaşmasının perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Eski menajerinin, ünlü oyuncudan sevgilisi Scooter Braun'dan ayrılmasını istediği öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 16:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İşi değil aşkı seçti

        Hollywood'un son yıllarda öne çıkan oyuncularından Sydney Sweeney'nin temsil sürecinde yaşanan değişime dair iddialar gündemde. Oyuncunun menajerlik şirketini değiştirmesinde eski menajerinin, özel hayatına müdahale etmesinin etkili olduğu öne sürüldü.

        ABD basınında yer alan iddiaya göre Sweeney, bu yılın başında eski menajeri Ari Emanuel ile bir araya geldiğinde, Emanuel, oyuncuya, erkek arkadaşı Scooter Braun'la yollarını ayırmasını önerdi. Emanuel, Sweeney'nin Hollywood'da daha ciddi bir konumda değerlendirilmesi için Braun ile birlikteliğe son vermesini istedi. Sweeney'nin özel hayatına müdahale edilmesini kabullenmeyip kısa süre sonra Creative Artists Agency (CAA) ile anlaşması da bu görüşmenin ardından gerçekleşen gelişmeler arasındaydı.

        Her ne kadar oyuncunun CAA ile anlaşması, özel hayatına müdahale ile ilişkilendirilse de, söz konusu tavsiyenin bu kararda rol oynayıp oynamadığı netlik kazanmadı.

        REKLAM

        İDDİA YALANLANDI

        Öte yandan manajer Ari Emanuel'in temsilcisi, ortaya atılan iddiaları reddetti. Temsilci, Emanuel ile Sweeney arasında böyle bir görüşme yapıldığı ve oyuncuya Scooter Braun'dan ayrılması yönünde tavsiyede bulunduğu iddiasının doğru olmadığını belirtti.

        Şimdi gözler, Sweeney'nin CAA'ya geçişinin perde arkasına ilişkin yapacağı açıklamada.

        29 yaşındaki Sweeney, 2025 yazından bu yana 45 yaşındaki müzik yapımcısı Scooter Braun'la ilişki yaşıyor.

        Çift, önceki yaz Venedik’te Jeff Bezos ile Lauren Sanchez’in yıldızlarla dolu düğün töreninde birlikte görülmüş, bu kareler ikilinin gizli bir ilişki yaşadığı iddialarını gündeme getirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sydney Sweeney
        #scooter braun
        #Ayrılık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        Meteoroloji'den 12 il için uyarı
        Meteoroloji'den 12 il için uyarı
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Kaptan Torreira!
        Kaptan Torreira!
        Çağla Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı
        Çağla Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı
        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki
        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki
        Taylor tartışmalı pozisyonları tek tek açıkladı!
        Taylor tartışmalı pozisyonları tek tek açıkladı!
        Dokuz yıllık evlilik bitti
        Dokuz yıllık evlilik bitti
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Avukat mı torbacı mı? İkinci defa yakalandı!
        Avukat mı torbacı mı? İkinci defa yakalandı!
        İran'ın ABD üslerinde verdiği hasar fotoğraflandı
        İran'ın ABD üslerinde verdiği hasar fotoğraflandı
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Burçların en bilinmeyen takıntıları
        Burçların en bilinmeyen takıntıları
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı