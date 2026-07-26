Tarık Papuççuoğlu misafirhaneye yerleşti
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, Bodrum'da bir misafirhaneye yerleştiğini söyledi. Papuççuoğlu, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler" dedi
Giriş: 26 Temmuz 2026 - 12:34 Güncelleme:
Türk tiyatrosunun ve ekranların usta isimlerinden Tarık Papuççuoğlu'nun Bodrum'daki bir misafirhanede yaşadığı ortaya çıktı.
'İkinci Bahar' ve 'Hayat Bilgisi' gibi unutulmaz dizilerde de rol alan Tarık Papuççuoğlu, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler" dedi. Kanal D'de yayınlanan 'Pazar Gezmesi' programına konuk olan Papuççuoğlu, hayatını daha kolay hale getirmek için böyle bir karar aldığını ifade etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ