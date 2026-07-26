Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tarık Papuççuoğlu misafirhaneye yerleşti

        Tarık Papuççuoğlu misafirhaneye yerleşti

        Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, Bodrum'da bir misafirhaneye yerleştiğini söyledi. Papuççuoğlu, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 12:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Misafirhaneye yerleşti

        Türk tiyatrosunun ve ekranların usta isimlerinden Tarık Papuççuoğlu'nun Bodrum'daki bir misafirhanede yaşadığı ortaya çıktı.

        'İkinci Bahar' ve 'Hayat Bilgisi' gibi unutulmaz dizilerde de rol alan Tarık Papuççuoğlu, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler" dedi. Kanal D'de yayınlanan 'Pazar Gezmesi' programına konuk olan Papuççuoğlu, hayatını daha kolay hale getirmek için böyle bir karar aldığını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başkent'te sağanak etkili oluyor

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün 7 bölgemizde de sağanak bekleniyor. Meteoroloji tarafından 35 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm verilerek yağış uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, yurdun kuzey ve batısında hissedilir derecede azalacak. İşte alarm verilen kentlerimiz ve yur...
        #Tarık Papuççuoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Gasilhane tartışması: Konumu değiştirilince tepkilere neden oldu
        Gasilhane tartışması: Konumu değiştirilince tepkilere neden oldu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        Balayı bitti, iş başladı
        Balayı bitti, iş başladı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong