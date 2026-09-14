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        Haberler Dünyadan Tenis maçında yayın saati 0.07'yi gösterdiğinde kamera Pierce Brosnan'a çevrildi

        Tenis maçında yayın saati 0.07'yi gösterdiğinde kamera Pierce Brosnan'a çevrildi

        ABD Açık Tenis Turnuvası kapsamında dün oynanan Erkekler Tekler Final Maçı'nın seyircileri arasında 'James Bond' rolüyle hafızalara kazınan Pierce Brosnan da vardı. Kortun devasa saati 7'nci saniyeyi gösterirken, tabelada "0.07" yazdığında, kemaranın Brosnan'a çevrilmesi seyircileri coşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 17:57 Güncelleme:
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        Maçta 7'nci saniye jesti

        Dün oynanan ABD Açık Tenis Turnuvası sırasında Pierce Brosnan'ın doğru anda kameraya yansıması dikkat çekti. 73 yaşındaki oyuncu, dün Alman raket Alexander Zverev ile Amerikalı tenis yıldızı Ben Shelton arasındaki Erkekler Tekler Final Maçı'nı izlerken, ekran karşısındakileri gülümseten bir an yaşandı.

        007 kod adlı ajan James Bond'u canlandırmasıyla hafızalara kazınan Brosnan, devasa kort saatinin 0.07'yi gösterdiği anda ekrana geldi. Yayın sırasında ekrana verilen bu esprili görüntü, ABD Açık'ın X hesabında da paylaşıldı. Sosyal medya paylaşımına, "Kameranın 0.07'deki saatten Pierce Brosnan'a kayması. Tam bir sinema gösterisi" mesajı yazıldı.

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        "ZAM VERİN"

        Kameramanın ve teknik ekibin bu esprili yaklaşımı, seyircilerin ilgisini çekti. Pek çok kişi, sosyal medyadan bu mizah dolu paylaşım için övgüler düzdü. "Kamera operatörüne zam verin ve bugün mesai bitimine kadar ödeyin" diye espri yapan da vardı, "Prodüksiyon ekibine tebriklerimi iletiyorum" diyen de.

        "EFSANEVİ KAMERAMAN"

        Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hem kameraman hem de yönetmen dahiydi" derken, bir başka kullanıcı, "Bu çok havalıydı. Efsanevi kameraman!' diye yazdı.

        Brosnan'ın görünümü ve enerjisi de övgülerle karşılandı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bond'u canlandıran herkesin asla kaybolmayan bir havası vardır. Brosnan sadece iki filmde oynadı ve onu her gördüğümde beynim 'İşte bu James Bond' diyor" ifadesini kullandı.

        Pierce Brosnan, 1995-2002 yılları arasında James Bond’u canlandırmıştı
        Pierce Brosnan, 1995-2002 yılları arasında James Bond’u canlandırmıştı
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        #Pierce Brosnan
        #007
        #james bond
        #Tenis
        #ABD Açık Tenis Turnuvası
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