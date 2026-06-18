Tom Holland yerine gelecek Örümcek Adam oyuncusunu seçti

'Örümcek Adam' karakterine hayat veren Tom Holland, bu ikonik rolü kendisinden sonra kimin canlandırması gerektiği konusunda görüşlerini dile getirdi.

30 yaşındaki oyuncu, son röportajında, 'Peter Parker' karakterini devralması için aklında genç yüzlü bir İngiliz oyuncunun olduğunu söyledi. Holland, büyük ses getiren mini dizisi 'Adolescence'ın 16 yaşındaki yıldızı Owen Cooper için, "Owen Cooper harika olurdu. Açıkçası çok yetenekli ve şu anda herkesin dilinde" ifadesini kullandı.

Cooper, Emmy ödüllü dizideki çıkış rolüyle dünya çapında büyük bir üne kavuştu. Dizide, sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldüren sorunlu bir genç olan Jamie Miller'ı canlandırmıştı.

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Bu performansıyla, hem BAFTA Televizyon Ödülü'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü hem de Altın Küre ödülünü aynı kategoride kazanan en genç oyuncu oldu.

Cooper'ın adını ortaya atmış olsa da, 2016'daki 'Captain America: Civil War'dan beri Örümcek Adam'ı canlandıran Holland'ın, serinin dördüncü filmi 'Spider-Man: Brand New Day'in vizyona girmesinden önce Örümcek Adam maskesini bırakmayı planladığına dair henüz bir teyit yok.

Ancak Holland, rolü bıraktıktan sonra da karakterin gelişim sürecine dahil olmak istediğini gizlemedi. Gelecek projelerde yapımcı ünvanı almanın sektör şartlarında oldukça zor olduğunu belirterek, asıl amacının yeni oyuncuya rehberlik etmek olduğunu söyledi. Holland, "Robert Downey'nin ilk üç filmimde bana nasıl bir akıl hocası olduğunu hatırlayarak, benden sonra gelecek kişi için de aynı rolü üstlenmeyi çok isterim" ifadesini kullandı.