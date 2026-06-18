Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Tom Holland yerine gelecek Örümcek Adam oyuncusunu seçti

        Tom Holland yerine gelecek Örümcek Adam oyuncusunu seçti

        Tom Holland ikonik süper kahraman Örümcek Adam rolünün geleceği hakkında konuşurken, halefi olarak seçtiği ismi açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 12:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Halefini seçti

        'Örümcek Adam' karakterine hayat veren Tom Holland, bu ikonik rolü kendisinden sonra kimin canlandırması gerektiği konusunda görüşlerini dile getirdi.

        30 yaşındaki oyuncu, son röportajında, 'Peter Parker' karakterini devralması için aklında genç yüzlü bir İngiliz oyuncunun olduğunu söyledi. Holland, büyük ses getiren mini dizisi 'Adolescence'ın 16 yaşındaki yıldızı Owen Cooper için, "Owen Cooper harika olurdu. Açıkçası çok yetenekli ve şu anda herkesin dilinde" ifadesini kullandı.

        Cooper, Emmy ödüllü dizideki çıkış rolüyle dünya çapında büyük bir üne kavuştu. Dizide, sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldüren sorunlu bir genç olan Jamie Miller'ı canlandırmıştı.

        REKLAM

        Bu performansıyla, hem BAFTA Televizyon Ödülü'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü hem de Altın Küre ödülünü aynı kategoride kazanan en genç oyuncu oldu.

        Cooper'ın adını ortaya atmış olsa da, 2016'daki 'Captain America: Civil War'dan beri Örümcek Adam'ı canlandıran Holland'ın, serinin dördüncü filmi 'Spider-Man: Brand New Day'in vizyona girmesinden önce Örümcek Adam maskesini bırakmayı planladığına dair henüz bir teyit yok.

        Ancak Holland, rolü bıraktıktan sonra da karakterin gelişim sürecine dahil olmak istediğini gizlemedi. Gelecek projelerde yapımcı ünvanı almanın sektör şartlarında oldukça zor olduğunu belirterek, asıl amacının yeni oyuncuya rehberlik etmek olduğunu söyledi. Holland, "Robert Downey'nin ilk üç filmimde bana nasıl bir akıl hocası olduğunu hatırlayarak, benden sonra gelecek kişi için de aynı rolü üstlenmeyi çok isterim" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP Genel Başkanı Bahçeli, gündeme ilişkin soruları yanıtladı

        -MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin konuşması TBMM (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısının ardından çıkışta gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (AA)

        #Tom Holland
        #Örümcek Adam
        #Spider Man
        #Owen Cooper
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Ukrayna'dan Rusya'ya geniş çaplı drone saldırısı
        Ukrayna'dan Rusya'ya geniş çaplı drone saldırısı
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı