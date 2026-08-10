Üçüncü çocuğuna hamile Anne Hathaway'in gala stili

'The End of Oak Street' filminin yıldızları, yeni filmlerinin dünya prömiyerinde, Los Angeles'taki Warner Bros Stüdyoları'nda kırmızı halıda boy gösterdi.

Anne Hathaway, başrolde yer aldığı yeni filminin tanıtımında, filmdeki ailesi Ewan McGregor, Maisy Stella ve Christian Convery ile birlikte poz verirken büyüyen karnını sergiledi.

43 yaşındaki oyuncu, mavisi ve kırmızı ipek mikado kumaştan yapılmış, önü kısa arkası uzun bluzuyla dikkat çekti.

Haziran ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklayan Hathaway, uzun süre 'The Odyssey' filminin tanıtımlarında boy gösterdi.

Amerikalı oyuncu, ilerleyen hamileliğine rağmen hız kesmeden yeni film tanıtımına devam ediyor.

14 yıldır Adam Shulman ile evli olan Hayhaway'in 10 yaşında Jonathan ve 6 yaşında Jack adında iki oğlu var. Hathaway, henüz kamuoyuna bebeğinin cinsiyetini açıklamadı.

Geçen ay Seth Meyers'ın sunduğu 'Late Night' programına katılan Hathaway, eşi Adam Shulman ile birlikte üçüncü çocuğuna hamile olduğunu öğrendiklerinde şoka girdiklerini itiraf ederek, "İnanılmaz. Yani ne yaptığımızı biliyorduk ama işe yaradığına çok şaşırdık" demişti. “Biliyorduk, biliyorduk. Ama hayır, sadece… bu şekilde sonuçlanmasına çok şaşırdık” diyen oyuncu, üçüncü çocuğa “son dakika golü” adını verdiklerini söylemişti.