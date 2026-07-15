Ufuk Bayraktar: Haklı olduğum davayı kazandım
Oyuncu Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz haftalarda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla yargılandığı davası düşmüştü. Cihangir'de görüntülenen Bayraktar, "Haklı olduğum davayı kazandım keyfim yerine geldi" dedi
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 10:04 Güncelleme:
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ufuk Bayraktar, Cihangir'de elektrikli otomobilinin içerisinde objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Haklı olduğum davayı kazandım, keyfim yerine geldi. Kendimi ödüllendirdim, elektrikli araç aldım. Yanımda bulunan arkadaşım bana kullanmayı öğretiyor. Bunlar benzinli araç kullanmaya benzemiyor, hata kabul etmez. İşi erbabından öğreniyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla yargılanan oyuncu Ufuk Bayraktar'ın davası geçtiğimiz haftalarda düşmüştü.
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