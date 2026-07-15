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        Haberler Magazin Ufuk Bayraktar: Haklı olduğum davayı kazandım

        Ufuk Bayraktar: Haklı olduğum davayı kazandım

        Oyuncu Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz haftalarda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla yargılandığı davası düşmüştü. Cihangir'de görüntülenen Bayraktar, "Haklı olduğum davayı kazandım keyfim yerine geldi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        "Haklı olduğum davayı kazandım"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ufuk Bayraktar, Cihangir'de elektrikli otomobilinin içerisinde objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Haklı olduğum davayı kazandım, keyfim yerine geldi. Kendimi ödüllendirdim, elektrikli araç aldım. Yanımda bulunan arkadaşım bana kullanmayı öğretiyor. Bunlar benzinli araç kullanmaya benzemiyor, hata kabul etmez. İşi erbabından öğreniyorum" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla yargılanan oyuncu Ufuk Bayraktar'ın davası geçtiğimiz haftalarda düşmüştü.

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