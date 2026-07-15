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        Haberler Magazin Umut Kurt: Rıza kaslarını göstermeyi seviyor

        Umut Kurt: Rıza kaslarını göstermeyi seviyor

        Oyuncu Umut Kurt, arkadaşı Rıza Kocaoğlu'nun fit görünümü ve kilo almamak için sabahları aç karnına sirke içmesi hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 08:05 Güncelleme:
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        "Rıza kaslarını göstermeyi seviyor"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Umut Kurt Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurt, "Normalde tatilde olmayı tercih ederdim ama şu an ben çalışıyorum. Bir su altı belgeselimiz var. Harika geçiyor çekimleri, suyun altında çekiyoruz ve kendimi 'Nemo' gibi hissettim. Suyun altında 5-6 metre balıklar görüyoruz çok keyifli oluyor" dedi.

        Meslektaşı ve arkadaşı Rıza Kocaoğlu'nun kilo almamak için sabahları aç karnına sirke içmesiyle ilgili "Birkaç kere bana da içirdi. Onu içeceğime kilolu olmayı tercih ederim. Ben yapamadım, başaramadım. Birkaç kere denedik. Rıza kaslarını göstermeyi seviyor" ifadelerini kullandı.

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        "EN BİRİNCİ HANIMCIYIM"

        Oyuncu, yoğun geçen iş hayatında eşinin bu durumu nasıl karşıladığı sorulunca "Ben hanımcıyımdır. O da bana iş olduğu için çok bir şey demez. Ama hanımcıyım, en birinciyim..." diyerek güldü.

        Umut Kurt, sanat yönetmeni Melisa İnci ile 2022'de nikâh masasına oturmuştu.

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        #umut kurt
        #Rıza Kocaoğlu
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