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        Haberler Magazin Yasemin Tatlıses: Oğlum İbrahim Tatlıses gibi güçlü olsun istedim

        Yasemin Tatlıses: Oğlum İbrahim Tatlıses gibi güçlü olsun istedim

        Yasemin Tatlıses, eşi İdo Tatlıses'in programına konuk oldu. İkizlerinden birine kayınpederi İbrahim Tatlıses'in adını verme nedenini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 11:50 Güncelleme:
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        "Daha güçlü olsun diye bu ismi koyduk"

        2021 yılında evlenen Yasemin Tatlıses ve İdo Tatlıses çifti, geçtiğimiz yıllarda ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

        Yasemin Tatlıses, eşinin 'İdo Show' isimli programına konuk oldu. Yasemin Tatlıses kalp hastası olan İbrahim Ayel’in adının hikayesini anlattı: İkizlerden birinin kalp problemi olduğunu anne karnındayken biliyorduk. Daha güçlü olsun, mucizeler onu bulsun diye bilerek 'İbrahim' adını koymak istedik.

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