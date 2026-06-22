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        Haberler Televizyon 'Yaz Bir Şarkı'nın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Yaz Bir Şarkı'nın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen yeni programı 'Yaz Bir Şarkı'nın ikinci bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 23:05 Güncelleme:
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        İkinci bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin yaz coşkusunu ekranlara taşıyacak yeni programı 'Yaz Bir Şarkı'nın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Şarkılarıyla milyonların gönlünü kazanan Demet Akalın ve Sinan Akçıl; müzik, sohbet ve eğlence dolu bir programa imza atacak.

        'Yaz Bir Şarkı'nın 2'nci Bölüm Tanıtımı

        Büyük ilgi gören program, yeni bölümünde ünlü sanatçı Bülent Serttaş ve sevilen müzik grubu Sakileri konuk edecek.

        Çekimleri Bodrum'da gerçekleşen 'Yaz Bir Şarkı', pazar günü saat 20.00'de SHOW TV'de!

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        #show tv
        #Yaz Bir Şarkı
        #Demet Akalın
        #sinan akçıl
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