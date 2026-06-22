'Yaz Bir Şarkı'nın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı
SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen yeni programı 'Yaz Bir Şarkı'nın ikinci bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu
Giriş: 22 Haziran 2026 - 23:05 Güncelleme:
SHOW TV'nin yaz coşkusunu ekranlara taşıyacak yeni programı 'Yaz Bir Şarkı'nın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Şarkılarıyla milyonların gönlünü kazanan Demet Akalın ve Sinan Akçıl; müzik, sohbet ve eğlence dolu bir programa imza atacak.
'Yaz Bir Şarkı'nın 2'nci Bölüm Tanıtımı
Büyük ilgi gören program, yeni bölümünde ünlü sanatçı Bülent Serttaş ve sevilen müzik grubu Sakileri konuk edecek.
Çekimleri Bodrum'da gerçekleşen 'Yaz Bir Şarkı', pazar günü saat 20.00'de SHOW TV'de!
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