'Yaz Bir Şarkı'nın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı

Modern hayat insanı neden yoruyor? Yoran iş mi, insanlar mı, hayat mı? Yapay zeka teknolojileri ezberleri nasıl bozuyor? Yeni dünyada kim ayakta kalacak? Piyasalar savaş etkisinden çıktı mı? Tehlike geçti mi, her an her şey tepetaklak olabilir mi? Türk Savunma Sanayii nereye koşuyor? Dünya devleriyl... Daha Fazla Göster

Modern hayat insanı neden yoruyor? Yoran iş mi, insanlar mı, hayat mı? Yapay zeka teknolojileri ezberleri nasıl bozuyor? Yeni dünyada kim ayakta kalacak? Piyasalar savaş etkisinden çıktı mı? Tehlike geçti mi, her an her şey tepetaklak olabilir mi? Türk Savunma Sanayii nereye koşuyor? Dünya devleriyle rekabette hangi aşamaya ulaştık? ABD'lilere göre zafer mi yenilgi mi? İran'la yapılan anlaşmaya Amerikan kamuoyu ne diyor? Burası Haftasonu'nu Kübranur Uslu sundu. Daha Az Göster