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        Haberler Magazin Zehra Çilingiroğlu: Annem çok başarılı, çok güzel bir kadın

        Zehra Çilingiroğlu: Annem çok başarılı, çok güzel bir kadın

        Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün yürüyüş yaparken görüntülendi. Annesine övgüler yağdıran Çilingiroğlu, "Annem çok başarılı, çok güzel bir kadın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        "Annem çok güzel bir kadın"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Zehra Çilingiroğlu, Yeniköy Sahili'nde yürüyüşünü sürdürürken muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Hemen hemen her gün sahilde yürümeye özen gösterdiğini belirten Çilingiroğlu, “Fit halimi yürüyüş ve düzgün beslenmeye borçluyum. Sağlıklı yaşam önemli" dedi.

        Annesi Hülya Avşar’ın 28 yıl önce seslendirdiği “Ah Be Güzelim” şarkısının remix versiyonuyla yeniden müzikseverlerle buluşması hakkında da konuşan Çilingiroğlu, annesine övgüler yağdırdı. “Annem çok başarılı, çok güzel bir kadın. Onu tebrik ediyorum. 28 yıl önce söylediği ‘Ah Be Güzelim’ şarkısı remix versiyonuyla birlikte geri döndü. Şarkı resmen benimle aynı yaşta, ne denir bilemiyorum. Bu zamanda yapılmıyor böyle şarkılar. Gelen tepkiler de bildiğim kadarıyla çok iyi yönde” ifadelerini kullandı.

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        Muhabirlerin “Anneniz Hülya Hanım ile bir şarkı, düet yapmak ister miydiniz?” sorusuna ise gülümseyerek, yanıt veren Çilingiroğlu, müzik konusunda iddialı olmadığını esprili bir dille anlattı. Çilingiroğlu, “Ben iç mimarım, müzikle ilgili bir olayım maalesef yok. Bütün yaz tatil yapamadım, yeni bir stüdyo kurdum kendime. İşimle ilgili onun üzerinde gittim geldim. Sesime pek güvenmiyorum” dedi.

        Mürsel Kaya ile aşk yaşayan Çilingiroğlu, “Evlilik yakın mı?” sorusunu da yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili fazla konuşmayı tercih etmediğini belirten Çilingiroğlu, “Şu anlık her şey yolunda. Öyle bir şey olursa haberiniz olur zaten. Özel hayatımla ilgili konuşmak pek tarzım değil ama her şey güzel, yolunda ilerliyor” diyerek, yürüyüşüne devam etti.

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        #Zehra Çilingiroğlu
        #Hülya Avşar
        #Yeniköy
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