Mahalle bakkalını 'veri' ile büyütüyor

Perakende sektörü, özellikle de hızlı tüketim alanı, pandemi ile birlikte son yılların en yüksek büyüme oranlarına şahit oluyor. Öyle ki, sektör 2021 yılında yüzde 16 büyüyerek son 9 yılın en yüksek oranına ulaştı. Bu büyümede kurumsal oyuncular ile e-ticaretin payı olduğu kadar, kuşkusuz ürünleri tüketici ile buluşturan yerel işletmelerin de önemli bir payı bulunuyor.

Fakat, kurumsal şirketler elde ettikleri veriler ile stok yönetimini etkili bir şekilde yapabilirken, e-ticaretin mahalle işletmelerine kadar girdiği pandemi dönemine kadar yerel işletmelerin ölçümlenmesi pek kolay olamıyordu.

Bu noktada çözüm sunmak üzere pandemiden tam 6 yıl önce ortaya çıkan Trendbox isimli bir yerli girişim, hızlı tüketimin gerçek zamanlı veri analizlerini yapıyor. Foriba çatısı altında faaliyetlerine başlayan, 2019'da ise kendi ayakları üstünde yoluna devam eden girişim, hızlı tüketim alanında ölçümlenemeyen bakkal, büfe ve küçük marketlerden oluşan geleneksel tarafı ölçümlemek ve analiz etmek üzere çalışmalar yürütüyor.

Pandemide mahalle bakkallarından yapılan alışverişlerin arttığını, bu sayede markaların geleneksel kanallardaki varlığını artırmaya yönelik yatırımlara yöneldiğini kaydeden Trendbox Genel Müdürü Ozan Tezer, "Alışveriş trendlerinin hızla değiştiği bu dönemde, biz de üretimden dağıtıma, pazarlamadan satışa kadar her noktanın verimini arttıracak akıllı raporlar üretmeyi hedefledik. loT teknolojimiz aracılığıyla ulaştığımız veriyi, markaların satış ve pazarlama faaliyetlerine destek olabilecek şekilde ve ihtiyaçları doğrultusunda analiz ediyoruz. Böylelikle geliştirdiğimiz bu sistemle tüketici tercihlerini ortaya koyuyoruz" dedi.

2 BİN NOKTADAN VERİ TOPLUYOR

Türkiye’nin 10 şehrinde 2 bine yakın geleneksel satış noktasından satış verilerini gerçek zamanlı olarak alıp verilerin analizini yaptıklarını söyleyen Tezer, bu sayede 'geleneksel kanalı' korumayı ve büyümesine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirtti.

Tezer, "Sunduğumuz hizmetle geleneksel kanalın büyümesini ve gelişmesini amaçlıyoruz. Satış noktası, sattığı ürün ve markaların satış performansını takip edebiliyor. En çok ya da en az hangi ürün satılıyor, hangi saat ve günde satış ne oranda gerçekleşiyor, hangi markalar tercih ediliyor gibi datalara ulaşabiliyor. Günlük, haftalık, aylık olarak stok takibi yapabiliyor ve böylelikle doğru zamanda doğru ürünü alma avantajına sahip oluyor. Satış kanallarından aldığımız geri bildirimlere göre, sunduğumuz raporlar sayesinde geleneksel kanal kullanıcılarının cirolarında kârlılıkların arttığını gözlemliyoruz" diye konuştu.

Geliştirdikleri yazılımı her bölgede homojen bir şekilde yaymayı önceliklendirdiklerini kaydeden Tezer, "Trendbox noktalarımızı özenle seçiyoruz. İki ana seçim kriterimiz bulunuyor. İlki ürün bulunurluğu, ikincisi ise noktanın konumu. Konum olarak cadde üstü ya da mahalle içi alışveriş için tercihler edilen noktaları seçiyoruz" bilgisini paylaştı.

2017 yılında Dubai'li bir gruptan 1 milyon dolarlık bir yatırım aldıklarını, yeni yatırım turuna ise 2022 yılı sonunda çıkmak istediklerini kaydeden Tezer, girişimi uzun vadede yurtdışı pazarlara açmak istediklerini de bildirdi.