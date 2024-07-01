Mahallenin yıkıldığı faciada 2 kızını kaybetti! O baba konuştu!

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi’ndeki şırdancıda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 5 kişinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor.

Market alışverişine ve ayakkabı almaya gitmişti. Olay yerine yakın bir mesafede oturuyoruz. Olayı duyunca durumunu öğrenebilmek için birçok hastaneye gittik. Ancak acı haberi aldık. Cenazemizi Mardin'de toprağa vereceğiz" diye konuştu.

PATLAMADA ÖLEN 2 KIZ KARDEŞ PAZARA GİDİYORMUŞ

Hayatını kaybeden Birgül Sarsılmaz.

Adli tıp morgu önünde yakınlarının otopsi işleminin bitmesini bekleyen Deniz Sarılmaz, patlamada eşi Birgül Sarılmaz ile baldızı Evin Aslan'ın yaşamını yitirdiğini söyledi. Eşinin ve baldızının Torbalı Subaşı'da toprağa verileceğini ifade eden Deniz Sarılmaz, "Önce kuzenlerin evine kahvaltıya, oradan da pazara alışverişe gitmişler. Olay yerine 3-4 kilometre mesafede oturuyoruz. Sonra da bu olayın olduğunu öğrendik" dedi.

Hayatını kaybeden Evin Aslan.

Eşi Evin Aslan'ın patlamada yaşamını yitirdiğini söyleyen Şükrü Aslan da "Pazara giderken patlama olmuş. Yaşamlarını yitirmişler, takdiriilahî. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" diye konuştu.