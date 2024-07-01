Mahallenin yıkıldığı faciada 2 kızını kaybetti! O baba konuştu!
İzmir'de, şırdancıda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 kişinin İzmir Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Hayatını kaybeden 44 yaşındaki Birgül Sarılmaz ile 36 yaşındaki Evin Aslan kardeşlerin babası İbrahim Savucu, acılarının büyük olduğunu belirterek, yaşadıklarını anlattı...
İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi’ndeki şırdancıda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 5 kişinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor.
"EŞİM EV HANIMI VE 2 ÇOCUK ANNESİYDİ"Ruken Çağur, evli ve 2 çocuk annesiydi.
DHA'da yer alan habere göre ölenlerin yakınları, işlemlerin bitmesini bekliyor. Patlamanın şokunu üzerinden atamayan Orhan Çağur, eşi Ruken Çağur'un (31) yaşamını yitirdiğini söyleyerek, "Eşim, ev hanımı 2 çocuk annesiydi.
"MARKET ALIŞVERİŞİNE GİTMİŞTİ"Havin Ergin. (Fotoğraf: DHA)
Market alışverişine ve ayakkabı almaya gitmişti. Olay yerine yakın bir mesafede oturuyoruz. Olayı duyunca durumunu öğrenebilmek için birçok hastaneye gittik. Ancak acı haberi aldık. Cenazemizi Mardin'de toprağa vereceğiz" diye konuştu.
PATLAMADA ÖLEN 2 KIZ KARDEŞ PAZARA GİDİYORMUŞHayatını kaybeden Birgül Sarsılmaz.
Adli tıp morgu önünde yakınlarının otopsi işleminin bitmesini bekleyen Deniz Sarılmaz, patlamada eşi Birgül Sarılmaz ile baldızı Evin Aslan'ın yaşamını yitirdiğini söyledi. Eşinin ve baldızının Torbalı Subaşı'da toprağa verileceğini ifade eden Deniz Sarılmaz, "Önce kuzenlerin evine kahvaltıya, oradan da pazara alışverişe gitmişler. Olay yerine 3-4 kilometre mesafede oturuyoruz. Sonra da bu olayın olduğunu öğrendik" dedi.Hayatını kaybeden Evin Aslan.
Eşi Evin Aslan'ın patlamada yaşamını yitirdiğini söyleyen Şükrü Aslan da "Pazara giderken patlama olmuş. Yaşamlarını yitirmişler, takdiriilahî. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" diye konuştu.
"ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPACAĞIZ"Patlamada 2 kızını kaybeden İbrahim Savucu.
Yaşamını yitiren Birgül Sarılmaz ile Evin Aslan kardeşlerin babası İbrahim Savucu da acılarının büyük olduğunu belirterek, "Bir facia yaşandı. Ne diyeceğimi şaşırdım. Gereken hukuki süreçte, elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.