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HaberlerGündemSON DAKİKA! Eminönü'nde 'balık ekmek' kararına yürütmeyi durdurma

Mahkemeden 'balık ekmek'te yürütmeyi durdurma

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Eminönü'nde kira sözleşmeleri dolan balık ekmek tekneleriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Balık ekmek teknelerinin İBB ile olan kira sözleşmesi bugün itibariyle doluyordu

balık ekmek

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin kira sözleşmesi bugün doluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tekne sahipleriyle kira sözleşmelerini yenilemeyeceğini açıklamasıyla birlikte başlayan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı.

 

İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURDULAR

Habertürk Muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Eminönü’ndeki balık ekmek teknelerinde kiracı olan esnaf avukatları aracılığıyla İstanbul 4. İdare Mahkemesi başvurdu. Yürütmeyi durdurma talepli davada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetim Daire Başkanlığı’nın kira sözleşmesinin dolması ve sürenin uzatılmayacağı yönündeki işleminin iptal edilmesini talep edildi.

MAHKEME DURDURMA KARARI VERDİ

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, olayda iptali talep edilen işlem konunun 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’na göre “Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesinin savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabileceği” maddesini kararında dayanak gösterdi

BELGELER TAMAMLANINCA YENİDEN KARAR VERİLECEK

Olayda iptali talep edilen işlemin konu itibariyle etkisi tükenecek nitelikte olduğunu belirten mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, Davalı Büyükşehir Belediyesi’nden savunması ve taraflar arasındaki kontrat ile bilgi ve belgelerin istenmesine de hükmetti. Ara karar gereği istenen belgelerin 30 gün içinde tamamlanmasının ardından yeniden karar verileceği de kararda belirtildi.

SADECE BİRİ İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Mahkemenin kararı, üç tekneden sadece kira sözleşmesi Temmuz ayında dolan bir tekneyi kapsıyor. Ancak diğer tekne sahipleri de kararın emsal niteliği taşıyacağını ifade ederek aynı şekilde itirazda bulunmaya hazırlanıyor. İşletme sahipleri gün içinde aynı yönde bir karar aldırma planında... 

10 YILLIK SÖZLEŞME BUGÜN DOLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin 1 Kasım'a kadar boşaltılması için ihtarname göndermişti.

Eminönü'nde son kalan 3 balıkçı teknesiyle yapılan 10 yıllık sözleşeninin 2017 yılında bittiği, ancak zamanında tebligat yapılmadığı için iki yıldır kira sözleşmesinin otomatik olarak uzatıldığı ifade edilmişti. 

İBB'den yapılan açıklamada, "Çok yoğun insan sirkülasyonunun olduğu bölgeyi, daha rahat kullanılabilir hale getirmek istiyoruz. İnsanların bölgedeki gezintisini kolaylaştırmak istiyoruz. Bunun için söz konusu balıkçılara da tebligat yapıldı. Çünkü sözleşme tarihi geçtiğinde kira otomatik olarak bir yıl uzuyor" denildi.

BELTUR'LA BALIK EKMEK SATACAKLAR

Tartışmalarla birlikte belediyenin Eminönü'nün simgesi haline gelen balık ekmek satışının, şirketleri BELTUR tarafından yapılmasını planladığı ortaya çıktı. Ancak projenin henüz netleşmediği açıklandı. 

SATIŞA DEVAM ETTİLER

Bugün itibariyle kapatılması beklenen balıkçı teknelerinde satış devam ediyor. Eminönü Balık Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ceylan, “Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da dün açıklama yaptı kaldırma yok diye. Biz de bekliyoruz. Yürütmeyi durdurma kararı aldık. Yeni bir düzenleme olacak. Hepimiz merakla onu bekliyoruz. Aksi takdirde bir şey olmadığı sürece devam edeceğiz” dedi.

Eminönü'nün adeta simgesi haline gelen balık ekmek satan teknelerinin boşaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtarname göndermişti. İşletme sahiplerine gönderilen ihtarnamede, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibariyle dolduğu kaydedilmişti.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Eminönü Balık Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ceylan, “Bizlere 1 Kasım’da kapanma yazısı gelmişti. Biz de yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurduk. Onun sonucunu bekliyoruz. Onun haricinde şuan için bir şey yok. Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da dün açıklama yaptı kaldırma yok diye. Biz de bekliyoruz. Yürütmeyi durdurma kararı aldık. Yeni bir düzenleme olacak. Hepimiz merakla onu bekliyoruz. Aksi takdirde bir şey olmadığı sürece devam edeceğiz” dedi.

1 Kasım 2019 itibariyle kaldırılması planlanan balıkçı teknelerinde ise balık satışlarının devam ettiği görüldü.

 

 

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