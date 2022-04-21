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Mahkum Cemre öldü mü, diziden ayrıldı mı? Mahkum Cemre'yi oynayan Seray Kaya kimdir?

Fox TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Mahkum'da Cemre karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Dizinin hayranları, Seray Kaya'nın hayat verdiği Cemre karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

  • 01
    Mahkum Cemre öldü mü, diziden ayrıldı mı? Mahkum Cemre'yi oynayan Seray Kaya kimdir?

    Perşembe akşamları izleyici ile buluşan Mahkum dizisi, yeni bölümü ile dikkat çekti. Dizinin 17. son bölümünde avukat Cemre'yi canlandıran oyuncunun silah sesi sonrasında yere düşmesinin ardından, Cemre diziden ayrılıyor mu? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar... 
  • 02
    Mahkum Cemre öldü mü, diziden ayrıldı mı? Mahkum Cemre'yi oynayan Seray Kaya kimdir?

    CEMRE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

    Gazeteci Birsen Altuntaş, Cemre karakteri ile ilgili,  ''Mahkum’da Cemre karakterine hayat veren Kaya’nın vedası birkaç bölüm daha uzadı ve başarılı oyuncu 17. Bölümde diziden ayrılacak.'' açıklamalarında bulundu. 
  • 03
    Mahkum Cemre öldü mü, diziden ayrıldı mı? Mahkum Cemre'yi oynayan Seray Kaya kimdir?

    Ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şeye rağmen, bu ekibe teşekkür etmeliydim. Varlığınız ve desteğinize minnettarım. Başka hikayelerde görüşmek dileğiyle...'' ifadelerine yer verdi.
  • 04
    Mahkum Cemre öldü mü, diziden ayrıldı mı? Mahkum Cemre'yi oynayan Seray Kaya kimdir?

    SERAY KAYA KİMDİR?

    4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Seray Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu İsmet Üstekin'den de oyunculuk dersi aldı. Oyunculuğa 2012'de 'Huzur Sokağı' isimli diziyle başladı. 'Kocamın Ailesi' dizisindeki kırmızı şapkalı kız rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından 'Gülümse Yeter' dizisinde rol aldı. 'Kadın' dizisindeki rolü için resim dersleri aldı.
  • 05
    Mahkum Cemre öldü mü, diziden ayrıldı mı? Mahkum Cemre'yi oynayan Seray Kaya kimdir?

    SERAY KAYA DİZİ VE FİLMLERİ

    Mahkum - Cemre Uysal

    Kuruluş Osman - Lena Hatun

    Kadın - Şirin Sarıkadı

    Gülümse Yeter -  Gül Özdemir

    Kocamın Ailesi - Miray Ar

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