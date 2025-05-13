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        Haberler Spor Transfer Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! - Futbol Haberleri

        Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mahmudu Bajo transferinde sona yaklaştı.

        Giriş: 13.05.2025 - 12:28 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:28
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        Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a!
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        Yaz döneminde kadrosuna tecrübeli isimlerin yanında genç isimleri de katmayın hedefleyen Beşiktaş'ta radara alınan isimlerden birisi Mahmudu Bajo olmuştu.

        Slovakya Ligi'nde Dunajska Streda forması giyen 20 yaşındaki futbolcu için görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Bajo da Beşiktaş'a gelmeye oldukça sıcak bakıyor.

        Bajo için bonservis pazarlıkları sürerken masada şu andaki 2.7 milyon Euro seviyelerinde. Siyah-beyazlılar, görüşmelerini sürdürürken transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

        Mahmudu Bajo, bu sezon 33 müsabakada forma şansı buldu.

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