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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mahmudu Bajo'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Mahmudu Bajo'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması

        Transferde adı Beşiktaş ile anılan Mahmudu Bajo'nun temsilcisi, oyuncusunun durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 10:24 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:24
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        Bajo'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması
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        Africafoot'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Slovakya Ligi'nde Dunajska Streda forması giyen Mahmudu Bajo için görüşmelerini sürdürüyor.

        Slovak ekibinin bonservis için 3 milyon Euro'da ısrarcı olduğu belirtilirken Beşiktaş'ın ise teklfisinin 2 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi.

        20 yaşındaki orta sahanın temsilcisi, yaptığı açıklamada "Beşiktaş, Bajo'nun bonservisi için Dunajska Streda'ya 2 milyon Euro teklif etti. Ancak kulübü, 3 milyon Euro'nun altında bir bedelle Bajo'nun ayrılmasını istemiyor. Beşiktaş transferde ısrarcı. Oyuncu da ayrılıp Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.

        Mahmudu Bajo, bu sezon 33 müsabakada forma şansı buldu.

        20 yaşındaki futbolcu, Gambiya A Milli Takımı'nda ise 6 maçta forma giydi.

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