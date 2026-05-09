        Mahmut Sütçü kimdir, hangi görevler bulundu? İşte SPK Başkanlığına atanan Mahmut Sütçü'nün biyografisi

        Atama kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Mahmut Sütçü atandı. Sütçü, daha önce SPK ikinci başkanı olarak görev yapıyordu. Peki, Mahmut Sütçü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte SPK Başkanlığına Mahmut Sütçü'nün hayatı ve kariyeri...

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 01:49 Güncelleme:
        Mahmut Sütçü kimdir?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de alınan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Mahmut Sütçü atandı. Atama kararının ardından, Mahmut Sütçü'nün biyografisi gündemi meşgul eden konu başlıkları arasında yer aldı. Peki, Mahmut Sütçü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

        MAHMUT SÜTÇÜ KİMDİR?

        1968 yılında Samsun/Bafra'da dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Bafra'da, orta ve lise öğrenimini Amasya’da tamamlamıştır. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümümden mezun olmuştur.

        Çalışma hayatına 1991 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlamış olup; 1994 yılında Hesap Uzmanı, 2003 yılında Baş Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır.

        2002-2003 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nca İngiltere'de bir yıl görevlendirilmiş olup, daha sonra sırasıyla;

        2004-2005 yılları arasında Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul), bu görevle birlikte Marmara Kurumlar Vergi Dairesi ve Boğaziçi Vergi Dairesi Başkanlığı Vekalet,

        2005 yılında Antalya Gelirler Bölge Müdürlüğü Vekalet,

        2005-2013 yılları arasında Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı,

        2013-2016 yılları arasında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

        görevlerinde bulunmuştur.

        27.02.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atanmış olup, 01.03.2016-27.01.2017 tarihleri arasında Ankara Vergi Dairesi Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür.

        2006-2009 öğretim yıllarında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde Vergi Hukuku dersleri vermiştir.

        Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Mahmut Sütçü atandı. Sütçü, daha önce SPK ikinci başkanı olarak görev yapıyordu

        Evli ve iki çocuk babasıdır.

