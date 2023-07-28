Mahsun Kırmızıgül: Egolarımdan ayrıldım

Habertürk 'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, ofisinde yeni şarkısının tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kırmızıgül, "Şarkının iki ismi var. 'Pskiloji' ve 'Benim Adım İsyan'... Yıllar önce 'Dinle'yi çıkardığımda etrafımdakiler burun kıvırıp, 'Sanki sana göre değil' demişlerdi ama zaman beni haklı çıkardı ve 'Dinle' şarkısı üzerinden yıllar geçmesine rağmen düğünlerde, gece kulüplerinde ve dünyanın dört bir yanında hâlâ sevilerek dinleniyor. Bu yeni şarkım da 'Dinle' gibi" dedi.

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Sözlerine devam eden Mahsun Kırmızıgül, "Aslında 'Bu yaz bir şey çıkacak mı?' diye sanatçı arkadaşlarımı bekledim ama slow ağırlıklı, hareketli olmayan şarkıları tercih ettiler. Herkesi sarsan hareketli bir şarkı çıkaramadılar. Ben de bu şarkıyı çıkarmaya karar verdim. Şarkıyı gördüklerimden etkilenerek yazdım. 4 Ağustos'ta dijital platformlarda dinleyicileriyle buluşacak" ifadelerini kullandı.

"TEK PİŞMANLIĞIM BU"

Muhabirlerin, "Müziğe uzun süre ara vermenizin pişmanlığını yaşıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren şarkıcı, "Ses telleri uzun zaman şarkı söylemeyince bayağı paslanmıştı. Yeni yeni kendimi bulmaya başladım. 16 yıl ara vermeseydim en az 50 - 60 şarkım daha vardı. İşin dijitale kaymasıyla müzik sektöründeki insanlar istediği geliri elde edemiyor. Biz albüm çıkarttığımızda milyon dolarlar kazanıyorduk. Şimdi gerçekten müzik endüstrisi ürettiklerinin karşılığını alamıyor. Sanatçılar birbirlerini kıskanır. Ben mesala güzel bir beste dinlediğimde 'Keşke ben de yapabilseydim' diyordum. Bu hepimizin doğasında var. Belki ben de ara vermeyip, iyi şeyler üretseydim sanatçı arkadaşlarım da daha iyisini üretmeye çalışacaktı. Tek pişmanlığım bu diyebilirim" şeklinde konuştu.