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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül ile Defne Samyeli isyan etti - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül ile Defne Samyeli isyan etti

        79 kişinin hayatını kaybettiği Bolu - Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde yaşanan yangın faciası, toplumda derin yaralar açtı. Mahsun Kırmızıgül ile Defne Samyeli, isyanlarını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 21:39 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:55
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        İsyan ettiler
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        Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal'da yaşanan yangın faciasında 79 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlarca kişinin yaralandığı facia, tüm toplumun benliğinde derin yaralar açtı.

        Faciadan sorumlu kişilerin ortaya çıkarılması beklenirken öfke ve üzüntü karışımından oluşan ruh halinin yansımaları sosyal medya paylaşımlarıyla görünür hale getiriliyor.

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        Yaşanan faciaya isyan edenler arasında Mahsun Kırmızıgül ile Defne Samyeli de bulunuyor.

        Mahsun Kırmızıgül: Osmangazi Köprüsü'nde çalışan Japon mühendis Kishi Ryoichi, köprü inşaatında halatın kopmasından kendini sorumlu tutarak intihar etmişti. Ne çalmıştı, ne rüşvet yemişti, ne de birilerinin ölümünden sorumluydu. Sadece yaptığı bir hata yüzünden kendi hayatına son vermişti. Ne büyük bir vicdan, ne derin bir ders... Ah, ah!

        Defne Samyeli: Mutluluk ve huzur sanki bize reva değilmiş gibi... Kendim ve sevdiklerimin üzerindeki yükler yetmiyormuş gibi, bu yüklerle başa çıkmaya, güçlü ve sakin kalmaya çalışırken, her gün insanların sanki önemsizmişlercesine ihmal, ahlaksızlık, liyakatsizlik, iş bilmezlik ve sorumsuzluk yüzünden hayatlarını kaybetmelerine şahit olmaktan yoruldum. Üzülmekten, kızmaktan, adaletsizlik karşısında içimde biriken zehir gibi öfkeden yoruldum. Ve biliyorum ki yalnız değilim. Bu sorumsuzluk ortamının sorumluları, hangi karanlıkta saklanıyorsunuz?

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        #Mahsun Kırmızıgül
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