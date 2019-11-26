'Mucize 2 Aşk'ın basın toplantısı yapıldı. Senaryosunu da yazdığı filmin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül, "Bence filmlerde ağlatmak en kolayı. Önemli olan izleyiciyi düşündürtmek. Bugüne kadar çektiğim 'Beyaz Melek', 'Güneşi Gördüm', 'New York'ta Beş Minare', 'Mucize', 'Vezir Parmağı'nda önemli olan izleyiciye bir şeyler düşündürmek ve o mesajı alt metinde insanlara aktarmaktı. Bu çok önemli. Yeni filmimiz 'Mucize 2 Aşk'ta da bu var" dedi.

Mahsun Kırmızıgül, aynı zamanda başrolleri Erdal Özyağcılar, Ali Sürmeli, Fikret Kuşkan, Mert Turak, Biran Damla Yılmaz, Şenay Gürler, Ayda Aksel, Suna Selen, Levent Sülün, Sinan Çalışkanoğlu ve Deniz Oral ile paylaştığı 'Mucize 2 Aşk'ın mutluluk ve umut vaat ettiğini belirterek sözlerini "Film gerçekten çok güzel. 'Mucize'de farklı yan hikâyeler vardı. Ama bu film tamamen 'Aziz'in, Doğu'dan gelen bir engelliye Batı'nın sevgiyle kucak açtığı bir hikâye bu. Bu ülkenin hikâyesi. Samimi ve tamamen insana dayalı bir hikâye bu. Bazen bizler istediğimiz kadar her şeyi söyleyelim ama bir filmin anlattığını inanın biz başaramıyoruz. Filmler daha etkili oluyor. Filmlerin itici gücüne inanıyorum" şeklinde sürdürdü. Kırmızıgül, dram filmleri yapmayı tercih etmesine ilişkin ise şunları söyledi; "Ben hayatım boyunca hep dram filmlerini sevdim. Kendimi orada bulabiliyorum ancak. Ayrıca bu ülkenin çok önemli toplumsal sorunları var. Ben yönetmen olarak bunları dile getiriyor ve bu insanların hikâyelerini anlatıyorum. Komedi yapan ve başarılı arkadaşlarımız var. Ben bunu anlatmayı biliyorum. Komedi filmi anlatmayı bilmiyorum. Benim aslında çocukluğumdan beri beslendiğim damar, dramdır."

Fikret Kuşkan: Umarım çok başarılı bir çalışma olmuştur. Ben montajda ve kurguda bulunmayı tercih eden bir insan değilim. Yönetmenin yatak odasıdır orası. İzinsiz girilmez. Dolayısıyla basın toplantılarına ve basın gösterimlerine de katılmam. Herkes gibi ben de gider galada izlerim filmi. Ama bütün çekim boyunca gördüğüm şudur ki, çok sağlam ve çok özel ve hikâyesi, anlatımı ve biçimiyle, bütün arkadaşlarımla gurur duyabileceğim bir eser ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Sinematografisinin de güçlü olduğunu düşünüyorum.

Mert Turak: Özellikle herkesin herkese tahammülsüz olduğu ve kimsenin kimseyi menfaatsiz, karşılıksız sevmediği bir dünyada, tam zamanında mucizeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sekiz hafta çok büyük emek verdik. Çok özenle çalıştı herkes. Erdal Özyağcılar, Fikret Kuşkan, Şenay Gürler, Ayda Aksel, Suna (Selen) abla, değerli arkadaşlarımızla çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Mahsun'un dediği gibi, mucizeler her zaman gökten gelmez ve aslında insanın içindedir. Yeter ki inanın. İnanmaktan vazgeçmeyin.

Erdal Özyağcılar: Filmimiz bir aşk filmi değil. Saf sevginin filmi. Saf sevginin, zorluklar karşısında el ele, emin adımlarla, bütün güçlükleri yenerek nasıl mucizeye dönüştüğünün filmini göreceksiniz. Bu filmde oynamaktan mutluyum. Mahsun'u ve şahsında bütün arkadaşları tebrik ederim. Çok güzel bir film sizi bekliyor.

Damla Biran Yılmaz: Sadece benim için değil, bu ekip için ve bence toplumumuz için de çok özel bir film oldu. Çok güçlü bir kadın hikâyesi ortaya çıkardık, yönetmenimizle. Mahsun Hocamız sağ olsun. Ben sizleri 'Aziz' ve 'Mızgin'in mucizelerle dolu hayatına davet ediyorum. Umarım siz de bu mucizelere tanık olursunuz.

Şenay Gürler: İnsanın hayatında, oyuncu olarak içinde yer almaktan mutlu olduğu projeler vardır. Bunlar benim için birkaç tane. Mucize 2: Aşk da benim için öyle bir film. Biz iki ay çalıştık. Tabii 2 ayın öncesinde de bir araya geldik ve çalıştık. Toplam 3 ay. Mahsun 3 yıl diyor. Onun emeği gerçekten çok fazla. onunla çalışmaktan çok mutlu oldum. Aynı zamanda öyle güzel bir ekip vardı ki. O yerinden yurdundan apayrı, bambaşka bir yerde kalıyor ve her gün sete gidiyorsun. Gerçekten böyle bir ekip ruhuyla çalıştığımız için çok mutluyum. Film bir kadın hikâyesi, bir engelli hikâyesi. İnat etme hikâyesi. Erdal Bey'in dediği gibi, saf sevgi, aşk ve direnme hikâyesi. Çocuklarınızla bu filme gelin ve izleyin. Empati kurmayı bilmek gerekiyor. Herkesin aynı şekilde bir engelli bireyin annesi, babası ya da akrabası olabileceğini bilmesi gerekiyor. Çünkü herkes böyle bir potansiyel taşıyor.

Ali Sürmeli: Güzel bir film yaptığımıza inanıyorum. Kavgasız, gürültüsüz, sevgiyle çalıştık. Gözünüz aydın olacak. Mutlulukla ilgili bir film. Aşk, sevgi filmi.

Deniz Oral: Kült bir film. Özellikle çocukların izlemesini istiyorum. Çocuklarımız çok çabuk her şeyi yakabilir, kırabilir. Burada engellilere nasıl davranacağını öğrenecek çocuklar.

Levent Sülün: Yeter ki kalbinizi açın. İnsanlara bir şeyler yapabildiğinizi gösterin. Aziz'in en büyük şansı öğretmeniydi. Eğer öğretmeni gerçekten bir mucize yapmasaydı Aziz bu noktaya gelebilir miydi? İkinci büyük şansı da eşi 'Mızgin'di. 'Mızgin' ve öğretmeninin mucizeleriyle hayata tutundu.

Suna Selen: Hakikaten çok iyi bir çalışma yaptık hep birlikte. Çocukların da gelmesini muhakkak isterim. Çünkü benim gözümde bu ciddi bir sosyal sorumluluk projesi. Herkesin bunu görmesi lazım

Sinan Çalışkanoğlu: Ben de o kadar inanan bir insan (Mahsun Kırmızıgül) gördüm ki. Onun inancının içerisine girmemek imkansız. İkna etmekle ilgili gerçekten şeytan tüyü olan bir insan.