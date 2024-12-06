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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü

        Mahsun Kırmızıgül annesi Faike Arık, 99 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 14:43 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:44
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        Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü
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        Mahsun Kırmızıgül, annesinin ölümüyle sarsıldı. Ünlü şarkıcının annesi Faike Arık, 99 yaşında hayata veda etti.

        Faike Arık, vasiyeti üzerine yarın Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlanacak.

        Mahsun Kırmızıgül, "Canım annem Faike Arık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Cenazesi yarın (Cumartesi), Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacaktır" dedi.

        Mahsun Kırmızıgül, 1998 yılında, "Yıkılmadım" şarkısına çektiği klipte, annesi Faike Arık ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

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