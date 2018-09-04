Maidenhead United - Eastleigh maçı heyecanı

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Maidenhead United, 04 Eylül 2018 Salı günü Eastleigh takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Maidenhead United 8 puanla 18. sırada, Eastleigh 9 puanla 17. sırada bulunuyor. Maidenhead United son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Eastleigh, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 425 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Maidenhead United kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.40, Eastleigh sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Maidenhead United son hafta oynanan Boreham Wood maçında 1-1 berabere kaldı.

Eastleigh, Halifax Town karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Maidenhead United, 6 gol attı ve 9 gol yedi.

Eastleigh ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Eastleigh, 4 gol atarken 7 gol yedi.

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