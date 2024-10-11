Makam odasında balyozlu saldırı

İzmir Çiğli'de DİSK Genel-İş Sendikası Karşıyaka Baş temsilcisi Oğuzhan Alkan ile ESHOT garaj müdürü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın uzaması ile Alkan, müdürün odasına balyozla geri geldi. Çevresindekiler tarafından durdurulmaya çalışılan Alkan, elindeki balyozla odadaki eşyaları parçaladı.

Araya girmeye çalışanlar, Alkan'ı güçlükle sakinleştirilebildi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Polis tarafından gözaltına alınan Alkan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.