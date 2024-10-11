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        Makam odasında balyozlu saldırı

        İzmir'in Çiğli ilçesindeki ESHOT'a ait garaj müdürlüğüne gelen bir sendika temsilcisi elindeki balyozla makam odasındaki eşyalara zarar verdi. Olayın ardından gözaltına alınan temsilci, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:37 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:47
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        Makam odasında balyozlu saldırı
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        İzmir Çiğli'de DİSK Genel-İş Sendikası Karşıyaka Baş temsilcisi Oğuzhan Alkan ile ESHOT garaj müdürü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın uzaması ile Alkan, müdürün odasına balyozla geri geldi. Çevresindekiler tarafından durdurulmaya çalışılan Alkan, elindeki balyozla odadaki eşyaları parçaladı.

        Araya girmeye çalışanlar, Alkan'ı güçlükle sakinleştirilebildi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Polis tarafından gözaltına alınan Alkan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        "BAZEN BÖYLE ÖFKELENEBİLİYORUZ"

        Oğuzhan Alkan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "DİSK Genel-İş Sendikası'nın Karşıyaka temsilcisiyim. Zaman zaman belirli bir doluluk oluyor. Sıkıntılar yaşanabiliyor. Bazen böyle öfkelenebiliyoruz. Kurum ve sendika gerekeni yapar. Hayat devam ediyor. Bu olayı kapatmak lazım. Gerekli ifadeleri verip, belli bir sürecin içine girdik. Bugün seçim var. Aday da değilim. Önümüzdeki günlerde hayatımıza bakacağız" dedi.

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        #İzmir
        #Saldırı
        #Balyoz
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