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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da makasçı maganda böyle çarpıp kaçtı - Öne çıkan haberler
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İstanbul'da makasçı maganda böyle çarpıp kaçtı

Trafiğe tehlikeye sokup, diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehdit eden makasçı magandalardan biri İstanbul'da görüntülendi. Makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü ticari araca çarptı. Arkasına bile bakmadan hızla yola devam eden sürücü araca çarpıp kaçtığı o anlar araç iki kamerasına yansıdı

İstanbul'da makasçı maganda böyle çarpıp kaçtı - Öne çıkan haberler
İHA

İstanbul'da, makas atan otomobilin araca çarpıp kaçtığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, geçen gün akşam saatlerinde Maltepe ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde makas atarak hızla ilerleyen otomobil, aynı yönde seyir halinde olan bir ticari araca çarparak akan trafikte tehlike saçtı.

Araca çarptıktan sonra bir sapağa giren süratli otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. Ticari aracın sahibi aracına çarpan otomobilin peşinden gitse de yetişmeyi başaramadı.

O anlar otomobilin çarptığı ticari aracın üzerindeki kamera tarafından kaydedildi.

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