Makilik yangını mangal ateşinden çıkmış; şüpheliler adli kontrolle serbest Yaz aylarının korkulu rüyası olan orman yangınları haberleri gelmeye devam ederken İzmir'de makilik alanda çıkan yangının sebebi belli oldu. Gözaltına alınan T.Ş. ve E.T., mangal yaktıkları sırada kuru otların tutuştuğunu, söndürmeye çalıştıklarını söyledi. Şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakıldı

İzmir'de, makilikte çıkan, yaklaşık 15 hektar alanın kül olduğu yangına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan T.Ş. ve E.T., mangal yaktıkları sırada kuru otların tutuştuğunu, söndürmeye çalıştıklarını söyledi. Şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Urla ilçesi Demircili Mahallesi'ndeki makilikte, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye 8 dakikada içinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alınırken, 15 hektar alan kül oldu. Başlatılan soruşturmada yangının mangal ateşinden çıktığı belirlendi.

Olayla ilgili, bölgede mangal yaktığı tespit edilen T.Ş. ve E.T., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. E.T. ve T.Ş.'nin savcılıktaki ifadelerinde mangal yaktıkları sırada kuru otların bir anda tutuştuğunu, kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştıklarını söyledikleri belirtildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.