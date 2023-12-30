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MAKSUT AŞKAR KİMDİR?

Maksut Aşkar, 1976 yılında İskenderun'da dünyaya geldi. Lise ve üniversitede turizm ve otel işletmeciliği okuyan isim eğitimi sırasında hem mutfak hem de servis yönetimi eğitimi aldı. Aşkar eğitimi sırasında ve sonrasında yiyecek ve içecek sektöründe görev aldı. Bu sırada tat tasarımına merak sardı ve bu alanda kendini geliştirdi. Tasarladığı lezzetleri sanat sergilerine dönüştürdü, birçok önemli yiyecek ve içecek markası için danışmanlık yaptı ve etkinlikler tasarladı.