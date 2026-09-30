MAKTEK Avrasya 2026 kapılarını açtı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) iş birliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) destekleriyle düzenlenen MAKTEK Avrasya 2026, 9. Uluslararası Takım Tezgahları, Metal - Sac İşleme Makineleri, Tutucular - Kesici Takımlar, Kalite Kontrol Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri Fuarı, sektörün küresel oyuncularını İstanbul’da buluşturuyor.

Fuarın açılış töreni, sanayi ve üretim sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Açılışa, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Kutlu Karavelioğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı Sn. Ender Yılmaz, Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sn. Adnan Dalgakıran, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Akyüz, Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Osman Fatih İğrek, Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İlhan Ersözlü, ve sanayi sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı.

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Açılışta, MAKTEK Avrasya’nın Türk imalat sanayisinin uluslararası görünürlüğünün ve ihracat kapasitesinin artırılması, yeni pazarlara erişimin desteklenmesi ve yeni iş bağlantılarının geliştirilmesi açısından üstlendiği role dikkat çekildi.

SEKTÖR LİDERLERİNDEN MAKTEK AVRASYA VURGUSU

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD) Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ersözlü fuarın ulaştığı ölçeğin sektörün teknolojiye ve yatırıma yönelik güçlü ilgisini ortaya koyduğunu belirterek şöyle konuştu:

“MAKTEK Avrasya, büyümesini sürdürerek çok önemli bir platform ve buluşma noktası haline geliyor. Bu yıl 156 yabancı firma doğrudan katılım sağladı. Bu da fuarın uluslararası gücünü daha da artırıyor. Çünkü burada yalnızca Türkiye pazarına değil, Avrasya coğrafyasına da ulaşma imkânı bulunuyor. Hem Türkiye’ye makine satmak ve yeni teknolojileri tanıtmak hem de Avrasya coğrafyasına ulaşmak adına önemli bir platform oluşturuyoruz.

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14 salonda, 120.000 m2’lik alanda gerçekleştirilen fuarda, farklı sektörlerde kullanılan makineler ve teknolojiler sergileniyor. Savunma sanayisinden otomotive, gıdadan ambalaja, plastikten tarıma kadar birçok sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojiler burada yer alıyor, üretimin geleceğini şekillendirecek yeni nesil teknolojileri ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz.

Dijital üretimden robotik ve otomasyona, yapay zekâ destekli çözümlerden interaktif deneyim alanlarına kadar geniş bir teknoloji ekosistemi MAKTEK Avrasya’da bir araya geliyor. Fuarın önemini ortaya koyan en önemli unsurlardan biri de bu. Burada kurulan güçlü ticari temasların kalıcı iş birliklerine ve yeni uluslararası iş fırsatlarına dönüşmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İğrek, MAKTEK Avrasya'nın makine sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olduğunu belirterek, fuarın yeni teknolojilerin takip edilmesi, yatırım kararlarının şekillenmesi ve ticari iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını söyledi. İğrek, şöyle konuştu:

“Türk makine sanayisi, üretim gücünü teknolojik yetkinliklerle geliştirerek küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Mekanik üretim kabiliyetinin yanı sıra yazılım, otomasyon, dijitalleşme, veri kullanımı ve yapay zekâ da makinelerin ayrılmaz parçaları haline geliyor. Bu dönüşüm, sektörümüz için yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarını da beraberinde getiriyor.

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Yerli ve yabancı makine üreticileri ile teknoloji ve yazılım firmalarını, distribütörleri, bayileri ve çözüm ortaklarını bir araya getiren MAKTEK Avrasya’nın; yeni teknolojilerin keşfedildiği, yatırımların değerlendirildiği ve yeni ticari bağlantıların kurulduğu önemli bir buluşma noktası olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz yaptığı konuşmada MAKTEK Avrasya’nın sektör açısından stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“MAKTEK Avrasya artık yalnızca TİAD’ın ve Türkiye’nin değil, Avrasya’nın ve dünyanın önemli buluşma noktalarından biri, küresel bir markamızdır. Bugün kapılarını açtığımız MAKTEK Avrasya 2026, makinelerin sergilendiği bir fuar olmanın ötesinde; Türk mühendisliğinin ulaştığı teknolojik olgunluğu, üretim gücünü ve küresel rekabet iddiasını dünyaya gösterdiğimiz stratejik bir vitrindir.

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Küresel sanayide dengelerin yeniden şekillendiği bu dönemde, üretim dünyası da önemli bir dönüşümden geçiyor. Artık yalnızca mekanik güç değil; yapay zekâ, dijital entegrasyon, otomasyon ve otonom sistemler üretimin geleceğini belirliyor.

MAKTEK Avrasya 2026 da bu dönüşümün merkezinde yer alarak geleceğin üretim teknolojilerini bugünden sanayicilerimizle buluşturuyor. Bu yıl fuarımızda sergilenen yeni nesil teknolojiler, yüksek verimlilik ve sürdürülebilir üretim çözümleri, yerli üreticilerimizin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırırken yeni ihracat fırsatları ve stratejik iş birlikleri için de önemli bir zemin oluşturuyor. TİAD olarak üretici ve ileri teknoloji tedarikçisi kimliğimizle, Türkiye’nin güçlü, rekabetçi ve teknoloji odaklı bir sanayi ülkesi olma kararlılığını destekliyoruz” dedi.

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Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Adnan Dalgakıran ise dünyada teknolojik dönüşümün hızının giderek arttığını belirterek, üreticilerin yalnızca üretim kabiliyetlerine değil, değişimi öngörme, farklılaşma, iş birliği ve organizasyon yeteneklerine de odaklanması gerektiğini söyledi. Yeni dönemde yüksek teknolojili makinelere sahip olmanın tek başına rekabet avantajı sağlamayacağını vurgulayan Dalgakıran, şöyle konuştu:

“Dünyada değişimin hızı giderek artıyor. Bu değişim karşısında en önemli varlığımız, değişebilme ve geleceği önceden görmeye çalışma yeteneğimizdir. Değişimi gerçekleştirenlerden biri olamıyorsak bile ona en hızlı adapte olanlardan biri olmak zorundayız.

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Artık yalnızca üretmek yetmiyor; nasıl fark yaratacağımızı düşünmemiz gerekiyor. En yüksek teknolojideki makineyi alabilirsiniz ama üç yıl sonra herkes aynı makineye sahip olduğunda farkı nasıl yaratacağınızı düşünmelisiniz. Bunun için organizasyon ve iş birliği becerilerimizi geliştirmemiz, nitelikli insan kaynağını ve farklı alanlardan uzmanları bir araya getiren yeni bir ekosistem kurmamız gerekiyor.

MAKTEK Avrasya'da yeni teknolojilerin ve üretim araçlarının kullanıcılarla buluştuğu önemli bir platform. Makine sektörü yalnızca makine üretmekten ibaret değil; burada geliştireceğimiz teknolojik ürünler, Türkiye'nin diğer sektörlerinin de rekabet gücünü artıracaktır.”

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı Ender Yılmaz da sanayinin rekabet gücünün korunmasında finansmana erişim ve iş gücü maliyetlerinin yanı sıra nitelikli insan kaynağının önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İstediğimiz kadar robot, teknoloji ve akıllı sistemleri üretime dahil edelim, güçlü sermayemiz ve doğru insan gücümüz yoksa bunların yeterli olması mümkün değil. En önemli girdilerimizden biri beşeri sermaye, yani insan sermayesidir.

Beşeri sermayeyi güçlendiremezsek, doğru insanı yetiştiremezsek yaptığımız yatırımlar eksik kalacaktır. Geldiğimiz noktada artık yalnızca yeni yatırıma değil, mevcut işletmelerimizin korunmasına da ihtiyacımız var. İnsan kaynağımızı ve üretim dinamizmimizi kesinlikle korumamız gerekiyor. "

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, açılışta yaptığı konuşmada küresel ticarette yaşanan dönüşüme, Türkiye'nin makine sektöründeki rekabet gücüne ve sektörün yüksek katma değerli üretim potansiyeline dikkati çekerek, makine sektörünün Türkiye'nin ihracatında stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Küresel mal ticaretindeki artışın yanı sıra hizmetlerin payının da giderek yükseldiğini belirten Karavelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Makine sektörü Türkiye'nin en rekabetçi alanlarından biri olmaya devam ediyor. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünler sektörümüzde önemli bir ağırlığa sahip. Makine sektörümüz; ürün tasarımı, mühendislik, kurulum, işletme ve satış sonrası hizmetlerle giderek daha yüksek bir hizmet bileşimine kavuşuyor.

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Teknoloji geliştirmenin maliyeti belli, ancak sağlayacağı fayda yüksek. Türkiye’de ihracata konu olan 6.600 üründen 972 adedi makine sektörü ile ilgili. Bu nedenle makine sektöründeki potansiyelimizi daha güçlü değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak alanların başında makine ve mühendislik yoğun üretim geliyor.”

ULUSLARARASI ZİYARETÇİ İLGİSİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ

Organizasyonda yer alan firma ve temsilcilik sayısı 1.300’ün üzerine çıkarken, yabancı ülke katılımcı sayısı ise 156’ya ulaştı.

MAKTEK Avrasya, bu yıl da dünyanın farklı bölgelerinden doğrudan katılımlarla uluslararası bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çin, Fransa, Güney Kore, Hong Kong, İsviçre, İtalya ve Tayvan’ın da aralarında bulunduğu ülkelerden katılım gerçekleşiyor.

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Online bilet verilerine göre, 2024 edisyonuyla karşılaştırıldığında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 30 artış kaydediliyor.

18 ÜLKEDEN 200'ÜN ÜZERİNDE ULUSLARARASI ALICI MAKTEK AVRASYA'DA

MAKTEK Avrasya 2026 kapsamında gerçekleştirilen Hosted Buyer Programı ile 18 ülkeden 200’ün üzerinde uluslararası alıcı ve alım heyeti temsilcisi fuarda ağırlanıyor. Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, Gürcistan, Irak, İran, Karadağ, Kosova, Lübnan, Kuzey Makedonya, Mısır, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Tunus ve Ürdün’den gelen alım heyetleri, fuar boyunca yeni teknolojileri ve üretim çözümlerini yakından inceleme ve katılımcı firmalarla doğrudan temas kurma fırsatı bulacak.

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Program kapsamında gerçekleştirilecek rehberli fuar turlarının yanı sıra, 29 Eylül’de 14.00-16.00 saatleri arasında 3. Salon Hosted Buyer Lounge’da düzenlenecek Networking Meetup, katılımcı firmalar ile uluslararası alıcıları bir araya getirecek.

YENİ ÜRÜN VE TEKNOLOJİLER İLK KEZ MAKTEK AVRASYA'DA

MAKTEK Avrasya 2026, takım tezgâhlarından metal ve sac işleme makinelerine, kesici takımlardan kalite kontrol ve ölçüm sistemlerine, CAD/CAM yazılımlarından robotik ve otomasyon çözümlerine kadar imalat sanayisinin farklı alanlarındaki teknolojileri aynı çatı altında buluşturuyor. Fuar kapsamında kayıt altına alınan 1.208 makine, 132 robot ve binlerce ekipman arasında Türkiye’de ilk kez tanıtılan çok sayıda yeni nesil çözüm bulunuyor.

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Takım tezgâhları, 5 eksenli işleme merkezleri, CNC torna ve işleme merkezleri, lazer kesim ve kaynak teknolojileri, kalite kontrol ve ölçüm sistemleri, kesici takımlar ve takım tutucular, CAD/CAM ve üretim yazılımları, robotik ve otomasyon sistemleri ile yapay zekâ destekli teknolojiler fuarın öne çıkan ürün grupları arasında yer alıyor.

KATILIMCILARIN TEKNOLOJİ GÜCÜ ULUSLARARASI PAZARLARA TAŞINIYOR

MAKTEK Avrasya 2026, uluslararası görünürlüğünü güçlendirmek amacıyla MTD CNC ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde katılımcı firmaların teknoloji ve üretim gücünü global üretim dünyasına taşıyor.

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İş birliği kapsamında gerçekleştirilecek üç günlük özel prodüksiyon çalışmasında katılımcı firmaların teknolojileri, ürünleri ve üretim çözümleri profesyonel video içeriklerle kayıt altına alınacak. Hazırlanan içerikler MTD CNC’nin uluslararası dijital yayın kanalları üzerinden dünyanın farklı bölgelerindeki üretim profesyonellerine ulaştırılacak.

Böylece fuarda yaratılan uluslararası görünürlüğün fuar sonrasında da sürdürülmesi ve katılımcı firmaların global pazarlara erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

MAKTEKVERSE İLE GELECEĞİN ÜRETİM DÜNYASI DENEYİMLENİYOR

Fuar kapsamında 12A Salonunda oluşturulan MAKTEKVERSE Deneyim Alanı, ziyaretçileri üretim teknolojilerinin geleceğiyle buluşturuyor. VR gözlükler ve simülasyon araçlarıyla geleceğin fabrikalarını deneyimleme imkânı sunan alanda, insansı robotlarla interaktif gösteriler gerçekleştiriliyor ve akıllı fuar teknolojileri ziyaretçilerle buluşuyor.

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MAKTEKVERSE Robot Show alanında robot dans gösterileri, Unitree insansı robot ve robot köpek performanslarıyla ziyaretçilere interaktif bir teknoloji deneyimi sunuluyor.

MAKTEKVERSE Sahne ise sektörün bugünü kadar geleceğine de odaklanıyor. CNC takım tezgâhı teknolojilerinden ajan yapay zekâya, üretim ve verimlilik stratejilerinden fiziksel AI, XR ve dijital ikiz teknolojilerine kadar üretim dünyasının gündemindeki başlıklar uzman isimler tarafından ele alınıyor.

MAKTEK AVRASYA 3 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Avrasya bölgesinin üretim teknolojileri alanındaki lider fuarlarından MAKTEK Avrasya 2026, 28 Eylül-3 Ekim 2026 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

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MAKTEK Avrasya’nın, fuar süresince oluşturduğu ticari temasları yeni iş birliklerine dönüştürmenin yanı sıra, katılımcı firmaların uluslararası pazarlara erişimini destekleyen uzun soluklu bir ticaret, teknoloji ve iş birliği platformu olarak konumlanması hedefleniyor.