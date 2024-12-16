Makyaj yaparken göze zarar gelmesini önleyecek 11 öneri

Makyaj materyallerinin kirpik hattı ve meibomian bezlerinde birikmesi kronik inflamasyon (iltihaplanma) ve göz kuruluğuna sebep olabilir. Bu yüzden her gün makyaj yapmaktansa, bu malzemelerin sadece özel günlerde kullanılmasının olası riskleri önemli ölçüde azaltabileceğini dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Bu ürünlerin alerjik etkileri de çok önemli. Piyasadaki makyaj malzemelerinin çoğunda alerjik reaksiyon riski azaltılmış anlamına gelen hipoallerjenik ibaresi yer alsa da her bünyede etkilerin farklı olabileceği unutulmamalı. Kendimizi tanımalı ve vücudumuzun hangi ürüne nasıl tepki verdiğini aklımızda tutarak bize iyi gelmeyenlerden uzak durmalıyız” dedi.

MAKYAJ MUTLAKA TEMİZLENMELİ Her gün sonunda cildin makyajdan iyi bir şekilde arındırılması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Piyasada çokça bulunan makyaj temizleme ürünlerinden hangisinin seçileceği konusunda bir göz doktoruna, dermatoloğa ya da eczacıya danışılması en sağlıklı opsiyondur. Ancak burada unutulmaması gereken nokta; seçilen ürün içeriğinin temiz olması, herkese uygun olacağı anlamına gelmediğidir. Alerjik reaksiyonlar açısından ürünün kişiye zarar vermeyeceğinden emin olmanın en iyi yolu deneme yanılmadır. Bu yüzden de amacı ne olursa olsun gözünüze uygulamayı düşündüğünüz her yeni ürünün tester’ını kullanmak ve vücudunuzun vereceği tepkiyi düşük dozlarda uygulayarak görmek, oluşabilecek zararları minimuma düşürür” dedi.

Op. Dr. Uslu, makyaj yaparken göz sağlığına zarar gelmesini önleyecek 11 öneriyi paylaştı: * Göz çevresine yakın bölgelerde kapatıcılardan, suya dayanıklı ve parlaklık veren ürünlerden olabildiğince uzak durulmalı. * Her gün makyaj yapılmamalı, yapılıyorsa da en azından günlük rutinde minimal ürünler gerektiren sade makyajlar tercih edilmeli.

* Kullanılan tüm makyaj ve makyaj temizleyici ürünlerin içeriği incelenmeli ve toksik barındırmamasına dikkat edilmeli, temiz içerikliler kullanılmalı. * Satın alınan ürünlerin son kullanma tarihleri takip edilmeli ve tarihi geçen malzemeler enfeksiyon riskini artırdığı için kullanılmamalı. * Makyaj malzemeleri ortak kullanılmamalı, kişiye özel olmalı.

* Rimel, kirpik diplerine çok temas etmeden üst ve uç kısımlara uygulanmalı. * Göz kapağı iç kenar ve hatlarına eyeliner veya kapatıcı değdirilmemeli. Özellikle ürünlerin korneaya temasından kaçınılmalı. * Yapılan makyaj, kalıntı bırakmayacak şekilde temizlenmeli. Blefrait, seboreik alt yapı veya demodex gibi paraziter bir göz hastalığı öyküsü varsa göz makyajı temizlik ürünü seçimi konusunda kesinlikle göz doktoruna danışılmadan hareket edilmemeli.