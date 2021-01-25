İHA

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çoban Hasso Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki P.Ö. erkek arkadaşının kendinden ayrılmak istediğini öğrenince evlerinin penceresinden kendini aşağı attı.

Toprak zemine düşen genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.