Malatya'da korkutan deprem! 20 Mayıs AFAD - Kandilli son dakika depremler listesi
Son dakika deprem gelişmeleri 20 Mayıs 2026 itibarıyla takip ediliyor. Özellikle Malatya'da yaşanan sarsıntı sonrasında Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar sonrası birçok kişi yaşadığı bölgede deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel verilerde depremlerin büyüklüğü, saati ve merkez üssüne ilişkin detaylar paylaşılırken, artçı deprem ihtimali de merak konusu oldu. İşte 20 Mayıs Çarşamba günü kaydedilen son depremler…
Türkiye genelinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü yaşanan deprem hareketliliği vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gün içerisinde farklı illerden hissedilen sarsıntıların ardından gözler yeniden AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı son dakika deprem verilerine çevrildi. “Deprem mi oldu, nerede oldu?” soruları araştırılırken, meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinlik bilgileri yakından takip ediliyor. İşte 20 Mayıs 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
MALATYA'DA DEPREM
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gaziantep, Elazığ ve Adıyaman gibi çevre illerde de hissedilen deprem yerin 7.03 km derinliğinde kaydedildi.
AÇIKLAMA GELDİ
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli hissettik" dedi.
20 MAYIS 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
20-05-2026 09:00:14 38.2742 38.5794 7.03 ML 5.6 Battalgazi (Malatya)