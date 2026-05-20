MALATYA'DA DEPREM

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gaziantep, Elazığ ve Adıyaman gibi çevre illerde de hissedilen deprem yerin 7.03 km derinliğinde kaydedildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli hissettik" dedi.