Malatya'da kayısı ağaçları şaşırttı

Malatya'nın Kale ilçesi Bent Mahallesi Muhtarı Sadullah Altınok, kayısı bahçesinde bazı ağaçların çiçek açtığını görünce şaşırdığını söyledi. Altınok, şunları kaydetti:

"Yıllardır çiftçilik yapıyorum. Hava sıcaklıklarının düşük olmasına rağmen kayısı ağaçlarının çiçek açmasına bir anlam veremedim. 2025 yılında meydana gelen ve Malatya ile beraber birçok şehrimizi etkileyen don olayı nedeniyle çiftçiler büyük mağduriyet yaşamıştı. İnşallah bu yıl hava sıcaklıkları normal seyreder de çiftçilerimizin emeği boşa gitmez."