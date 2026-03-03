Canlı
        Malatya'da kayısı ağaçları şaşırttı | Son dakika haberleri

        Malatya'da kayısı ağaçları şaşırttı! Muhtar Altınok: Anlam veremedim

        Malatya'nın Kale ilçesinde kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı. Muhtar Sadullah Altınok, "Yıllardır çiftçilik yapıyorum. Hava sıcaklıklarının düşük olmasına rağmen kayısı ağaçlarının çiçek açmasına bir anlam veremedim" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 18:55
        Malatya'da kayısı ağaçları şaşırttı
        Malatya'nın Kale ilçesi Bent Mahallesi Muhtarı Sadullah Altınok, kayısı bahçesinde bazı ağaçların çiçek açtığını görünce şaşırdığını söyledi. Altınok, şunları kaydetti:

        "Yıllardır çiftçilik yapıyorum. Hava sıcaklıklarının düşük olmasına rağmen kayısı ağaçlarının çiçek açmasına bir anlam veremedim. 2025 yılında meydana gelen ve Malatya ile beraber birçok şehrimizi etkileyen don olayı nedeniyle çiftçiler büyük mağduriyet yaşamıştı. İnşallah bu yıl hava sıcaklıkları normal seyreder de çiftçilerimizin emeği boşa gitmez."

        #malatya haberleri
        #kayısı ağaçları
