AA

Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte yetiştirilen kayısı, dünyanın damağını tatlandırmaya devam ediyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı"nda, yılın üçüncü çeyreğinde 62 bin 263 ton ihracat gerçekleştirilerek, karşılığında 175 milyon 555 bin dolar gelir sağlandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kuru kayısı ihracatının devam ettiğini söyledi.

Geçen yılın aynı döneminde 67 bin 36 ton ihracata karşılık 171 milyon 305 bin dolar girdi sağlandığını hatırlatan Özcan, bu yılın ilk dokuz ayındaki ihracat rakamlarında düşüş olmasına rağmen elde edilen döviz girdisinin arttığını ifade etti.

Özcan, kuru kayısı ihracatından elde edilen döviz girdisinin artmasının fiyatların yükselmesinden kaynaklandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kuru kayısı fiyatlarında geçen yıla göre (kilogramda) bir doların üzerinde artış söz konusu. Geçen yıl ortalama (tonu) 2 bin 400 dolar civarında olan ihracat değerlerimiz şu an 3 bin 500 dolara kadar çıktı, bu sevindirici bir haber. Geçen yılın eylül ayında 11 bin 363 ton olan kuru kayısı ihracatımız bu yıl 9 bin 300 ton civarında gerçekleşti. Bu yıl eylül ayında yaklaşık 30 milyon dolarlık gelir elde etmiş olduk. Geçen yılın ilk 9 ayında 67 bin ton olan olan kuru kayısı ihracatımız bu yılın aynı döneminde 62 bin 263 ton. İhracatta bir düşüş var fakat gelirde yükseliş var."

En fazla ihracat ABD'ye

Dünyanın Kovid-19 ile mücadele ettiğini ve kuru meyve grubunda en az etkilenen ürünlerden birinin kuru kayısı olduğunu aktaran Özcan, "Kuru kayısı fiyatlarının artması ve regüle olmasında, kuru kayısı lisanslı deposunun faaliyete geçmesi ve Toprak Mahsulleri Ofisinin ürüne müdahale kararı kayısıda çok yeni bir dönem başlattı. Biz hedefimizin 100 bin ton kuru kayısı ihracatı ve 500 milyon dolar gelir olduğunu daha önce söylemiştik. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Özcan, kuru kayısıda stabil bir pazar oluşturulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"ABD hala en önemli alıcıların başında geliyor. ABD'ye yıllık ortalama 13 bin tonluk ihracat gerçekleştiriyoruz. Kovid-19'dan sonra Orta Doğu'ya ihracatımızda bir yavaşlama oldu ama şu an normale dönmeye başladı. Brezilya şu an kayısı ihracatında yükselen değer. Pandemiden dolayı yeni pazarlara açılamadığımızdan ihracatta biraz yavaşlama söz konusu. Bilindiği gibi pandemiden dolayı büyük fuarlar iptal edildi. Almanya, Çin ve Fransa'da düzenlenecek fuarlar ötelendi."