Malatya Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Malatya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Malatya başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Malatya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Malatya seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Malatya Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 81.47 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:49 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 98.5 oldu. Malatya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 289.783 oyla yüzde 69.24 - Kemal Kılıçdaroğlu: 113.930 oyla yüzde 27.22 - Sinan Oğan: 13.517 oyla yüzde 3.23 - Muharrem İnce: 1.274 oyla yüzde 0.30 oy aldı.



Malatya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Malatya Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 81.43 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:49 itibarıyla yüzde 97.6 oranında açıldı. 2023 Malatya milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 283.616 oyla yüzde 68.56 - Millet İttifakı: 105.079 oyla yüzde 25.4 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 12.275 oyla yüzde 2.97 - Ata İttifakı: 4.365 oyla yüzde 1.06 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 990 oyla yüzde 0.24 aldı. Saat 22:49 itibarıyla 2023 Malatya milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

