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        YKS birincisi Yasin Arda: Birincilik sürpriz oldu

        YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından birinciler arasında yer alan Malatyalı Yasin Arda Taşdemir, "Hedefim ilk bine girmekti, birincilik sürpriz oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 13:56 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:00
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        YKS birincisi Yasin Arda: Birincilik sürpriz oldu
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        YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından birinciler arasında yer alan Malatyalı Yasin Arda Taşdemir, "Hedefim ilk bine girmekti, birincilik sürpriz oldu. Çok mutluyum" dedi.

        6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından eğitimine Elazığ'da devam eden Yasin Arda Taşdemir, bu yıl yapılan YKS’de sayısal alanda birinci oldu. Sınav sonuçlarını Malatya'nın Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki evinde öğrenen ve büyük mutluluk yaşayan Taşdemir, başarısını disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Deprem nedeniyle zorlu bir süreç atlattığını anlatan Yasin Arda Taşdemir, "Şu an hem heyecanlıyım, hem mutlu, hem de şaşkınım. Aslında hedefim ilk bine girmekti, birincilik sürpriz oldu. Çalışma sürecimde ailemin ve öğretmenlerimin emeği oldukça fazla. Çok sessiz bir çalışma ortamı istiyordum ve ailem bana bu ortamı sağladı. İstediğim ortamda çalıştığım için bu başarıya ulaştım" dedi.

        6 Şubat depremlerinden etkilenince şehir değiştirdiklerini de dile getiren Taşdemir, "Şehir değişikliği çalışmalarımı etkiledi. Çocukluğumdan beri hayalim İstanbul Teknik Üniversitesi ama yine de üniversiteleri iyice araştırıp son kararımı öyle vereceğim" diye konuştu.

        Beden eğitim öğretmenliği yapan Gökhan Taşdemir ise oğlunun aldığı başarıyı mutlulukla karşıladığını belirterek, "Oğlum Arda çok inatçı. Çocukluğundan beri üniversite sınavında başarılı olmayı hayal ediyordu ve bunu gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

        Tarih bölümü mezunu olan anne Serpil Taşdemir ise oğlunun birinciliğinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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