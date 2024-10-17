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        5.9'luk depremin merkez üssü Kale'da halk, geceyi tedirgin geçirdi

        MALATYA'da den meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:00
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        5.9'luk depremin merkez üssü Kale'da halk, geceyi tedirgin geçirdi
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        MALATYA'da den meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kale ilçesinde vatandaşlar, geceyi endişeyle geçirdiklerini söyledi.

        Malatya'nın Kale ilçesinde dün saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem sonrası binlerce kişi kendisini dışarı attı. Sarsıntının merkez üssü Kale ilçesinde yaşayanlar, gün boyu gelişmeleri takip etti. Havanın kararmasının ardından artçıların azalması ve yapılarda hasar olmaması nedeniyle birçok kişi evlerine girse de geceyi endişe içinde ve uykusuz geçirdi.

        Deprem sırasında dağlardan kopan kayaların düşmesiyle yolu trafiğe kapanan Kale ilçesi Kozluk Mahallesi'nde, ekiplerin temizlik çalışmasıyla ulaşım sorunu çözülürken, mahalleli ise zor bir gece geçirdiklerini belirtti. Genel anlamda evlerde büyük sorun olmadığını ifade eden mahalleli, gün boyu devam eden artçılar nedeniyle gece de korktuklarını ifade etti. Mahalleliden Derviş Gümüş, "Depremde kendimizi dışarı attık ve korkudan evlerimize giremedik. Hava kararınca eve geldik, çok hasar yoktu ama korkuyorduk. Artçılar olduğu için de sabaha kadar endişelendik" dedi.

        Makbule Arslanoğlu ise depremde yalnız olduğu için çok korktuğunu ve geceyi kızının evinde geçirdiğini ifade etti.

        Dün meydana gelen depremde sarsıntı ile kendilerini dışarı attıklarını anlatan Hüseyin Berktaş ise "O an eski depremler aklıma geldi. Çok şükür ki uzun sürmedi. Sarsıntı ile kendimizi dışarı attık ve evlerimize giremedik. Gün boyu açık alan ve araçlarımızda gelişmeleri takip ettik. Evlerimizde hasar yoktu ama korkumuzdan içeri giremiyorduk. Hava kararınca evlerimize girdik ama sabaha kadar deprem olma ihtimali aklımızdan çıkmadığı için gözümüze uyku girmedi" diye konuştu.

        Eğitime bugün de ara verilen Malatya'da bölge halkı, normal yaşamlarına devam ederken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından görevlendirilen ekipler ise hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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