Malatya'da kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda; 4 bin 696 litre kaçak içki, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 606 fişek ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.