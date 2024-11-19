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        Malatya'da kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı

        MALATYA'da eş zamanlı baskınlarda 4 bin 696 litre kaçak içki ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:23 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:25
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        Malatya'da kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı
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        MALATYA'da eş zamanlı baskınlarda 4 bin 696 litre kaçak içki ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda; 4 bin 696 litre kaçak içki, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 606 fişek ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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