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        Malatya'da, karda mahsur kalan 5 çobandan 1'i öldü (2)

        KİMLİĞİBELLİ OLDUMalatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Yukarı Selimli Mahallesi kırsalında hayvan otlatırken mahsur kaldığı arazide ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarılan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren çobanın Ramazan Değirmenci (41) olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:23 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:30
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        Malatya'da, karda mahsur kalan 5 çobandan 1'i öldü (2)
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        KİMLİĞİBELLİ OLDU

        Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Yukarı Selimli Mahallesi kırsalında hayvan otlatırken mahsur kaldığı arazide ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarılan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren çobanın Ramazan Değirmenci (41) olduğu belirlendi. Değirmenci’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı morguna getirildi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ramazan Değirmenci'nin cenazesinin kent dışında yaşayan ağabeyinin gelişi ile 28 Kasım Perşembe günü toprağa verileceği belirtildi.

        Öte yandan gece ekipler tarafından mahsur kaldıkları arazide kurtarılarak hastaneye kaldırılan 4 çobanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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