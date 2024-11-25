Malatya'da, karda mahsur kalan 5 çobandan 1'i öldü (2)

Öte yandan gece ekipler tarafından mahsur kaldıkları arazide kurtarılarak hastaneye kaldırılan 4 çobanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Yukarı Selimli Mahallesi kırsalında hayvan otlatırken mahsur kaldığı arazide ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarılan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren çobanın Ramazan Değirmenci (41) olduğu belirlendi. Değirmenci’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı morguna getirildi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ramazan Değirmenci'nin cenazesinin kent dışında yaşayan ağabeyinin gelişi ile 28 Kasım Perşembe günü toprağa verileceği belirtildi.

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